Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 30 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 30 octobre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0819 – 11,7167
1 DOLLAR U.S.A. 9,0057 – 10,4661
1 DOLLAR CANADIEN 6,4497 – 7,4955
1 LIVRE STERLING 12,08 – 14,038
1 LIVRE GIBRALTAR 12,081 – 14,04
1 FRANC SUISSE 10,971 – 12,75
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3996 – 2,7888
1 DINAR KOWEITIEN 28,939 – 33,631
1 DIRHAM E.A.U. 2,4519 – 2,8495
1 RIYAL QATARI 2,4699 – 2,8705
1 DINAR BAHREINI 23,862 – 27,732
100 YENS JAPONAIS 5,7267 – 6,6553
1 RIYAL OMANI 23,391 – 27,185.
S.L
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