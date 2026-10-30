Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 30 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 octobre 2026 - 09:15
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 30 octobre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0819 – 11,7167

1 DOLLAR U.S.A. 9,0057 – 10,4661

1 DOLLAR CANADIEN 6,4497 – 7,4955

1 LIVRE STERLING 12,08 – 14,038

1 LIVRE GIBRALTAR 12,081 – 14,04

1 FRANC SUISSE 10,971 – 12,75

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3996 – 2,7888

1 DINAR KOWEITIEN 28,939 – 33,631

1 DIRHAM E.A.U. 2,4519 – 2,8495

1 RIYAL QATARI 2,4699 – 2,8705

1 DINAR BAHREINI 23,862 – 27,732

100 YENS JAPONAIS 5,7267 – 6,6553

1 RIYAL OMANI 23,391 – 27,185.

S.L

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