Economie
Devises vs Dirham: les cours du mardi 20 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 20 octobre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0944 * 11,7314
1 DOLLAR U.S.A. 8,988 * 10,4456 1 DOLLAR CANADIEN 6,3922 * 7,4288
1 LIVRE STERLING 11,997 * 13,943 1 LIVRE GIBRALTAR 11,997 * 13,943
1 FRANC SUISSE 10,891 * 12,657 1 RIYAL SAOUDIEN 2,3961 * 2,7847
1 DINAR KOWEITIEN 28,942 * 33,636 1 DIRHAM E.A.U. 2,4471 * 2,8439
1 RIYAL QATARI 2,4657 * 2,8655 1 DINAR BAHREINI 23,809 * 27,67
100 YENS JAPONAIS 5,6814 * 6,6028 1 RIYAL OMANI 23,345 * 27,131