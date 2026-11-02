Autoroute Casablanca-Agadir: 4 morts et 32 blessés dans un grave accident

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Un grave accident de la circulation s’est produit samedi 31 octobre 2026, à 00h57, sur l’autoroute Casablanca-Agadir, dans le sens Casablanca vers Agadir, faisant quatre morts et 32 blessés, dont quatre grièvement atteints.

Dans un communiqué, la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a apporté des précisions sur les circonstances de ce drame, survenu au point kilométrique PK 411+720. L’accident a impliqué un autocar, deux véhicules légers et un poids lourd.

Selon les premiers éléments communiqués par ADM, le poids lourd aurait été contraint de ralentir après la crevaison d’un pneu, avant d’entamer une manœuvre pour se stationner sur la bande d’arrêt d’urgence. Les deux véhicules légers qui le suivaient ont alors ralenti. C’est à ce moment que l’autocar circulant dans le même sens est entré en collision avec les deux voitures.

Le bilan provisoire fait état de quatre personnes décédées, quatre blessés graves et 28 blessés légers.

Un deuxième accident s’est également produit à une centaine de mètres du premier, dans le même sens de circulation. Il a impliqué trois véhicules légers et deux poids lourds et occasionné uniquement des dégâts matériels.

Dès la détection du premier incident, ADM indique avoir alerté les différents intervenants, notamment la Gendarmerie royale, la Protection civile, les autorités locales et les services de dépannage. Ses équipes ont également été mobilisées pour sécuriser les lieux et faciliter les opérations de secours.

Les deux accidents ont entraîné d’importantes perturbations de la circulation. Le trafic a été interrompu entre 2h40 et 3h10 afin de permettre l’intervention des engins de dépannage. À 4h04, une déviation a été mise en place vers l’échangeur d’Argana pour fluidifier la circulation. Les opérations d’intervention ont finalement pris fin à 7h34.

Par ailleurs, les investigations se poursuivent sous la supervision des autorités compétentes afin de déterminer les circonstances exactes de ces accidents.

ADM a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. La société a également appelé les automobilistes à redoubler de vigilance, à respecter les limitations de vitesse et les distances de sécurité, tout en évitant de prendre le volant en état de fatigue ou de somnolence.