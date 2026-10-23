Maroc
Devises vs Dirham: les cours du vendredi 23 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 23 octobre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0836 * 11,7188
1 DOLLAR U.S.A. 9,004 * 10,4642
1 DOLLAR CANADIEN 6,4255 * 7,4675
1 LIVRE STERLING 12,05 * 14,004
1 LIVRE GIBRALTAR 12,05 * 14,004
1 FRANC SUISSE 10,938 * 12,712
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3986 * 2,7876
1 DINAR KOWEITIEN 28,985 * 33,685
1 DIRHAM E.A.U. 2,4514 * 2,849
1 RIYAL QATARI 2,47 * 2,8706
1 DINAR BAHREINI 23,877 * 27,749
100 YENS JAPONAIS 5,742 * 6,6732
1 RIYAL OMANI 23,387 * 27,179