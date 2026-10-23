Maroc

Devises vs Dirham: les cours du vendredi 23 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)23 octobre 2026 - 09:48
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 23 octobre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0836 * 11,7188

1 DOLLAR U.S.A. 9,004 * 10,4642

1 DOLLAR CANADIEN 6,4255 * 7,4675

1 LIVRE STERLING 12,05 * 14,004

1 LIVRE GIBRALTAR 12,05 * 14,004

1 FRANC SUISSE 10,938 * 12,712

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3986 * 2,7876

1 DINAR KOWEITIEN 28,985 * 33,685

1 DIRHAM E.A.U. 2,4514 * 2,849

1 RIYAL QATARI 2,47 * 2,8706

1 DINAR BAHREINI 23,877 * 27,749

100 YENS JAPONAIS 5,742 * 6,6732

1 RIYAL OMANI 23,387 * 27,179

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