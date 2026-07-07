Economie

Devises vs Dirham : les cours du mardi 7 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 juillet 2026 - 09:17
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 7 juillet 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1619 – 11,8097

1 DOLLAR U.S.A. 8,8929 – 10,3349

1 DOLLAR CANADIEN 6,255 – 7,2694

1 LIVRE STERLING 11,898 – 13,828

1 LIVRE GIBRALTAR 11,898 – 13,828

1 FRANC SUISSE 11,026 – 12,814

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3678 – 2,7518

1 DINAR KOWEITIEN 28,705 – 33,359

1 DIRHAM E.A.U. 2,4212 – 2,8138

1 RIYAL QATARI 2,439 – 2,8346

1 DINAR BAHREINI 23,588 – 27,414

100 YENS JAPONAIS 5,4911 – 6,3815

1 RIYAL OMANI 23,098 – 26,844

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