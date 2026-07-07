Economie
Devises vs Dirham : les cours du mardi 7 juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 7 juillet 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1619 – 11,8097
1 DOLLAR U.S.A. 8,8929 – 10,3349
1 DOLLAR CANADIEN 6,255 – 7,2694
1 LIVRE STERLING 11,898 – 13,828
1 LIVRE GIBRALTAR 11,898 – 13,828
1 FRANC SUISSE 11,026 – 12,814
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3678 – 2,7518
1 DINAR KOWEITIEN 28,705 – 33,359
1 DIRHAM E.A.U. 2,4212 – 2,8138
1 RIYAL QATARI 2,439 – 2,8346
1 DINAR BAHREINI 23,588 – 27,414
100 YENS JAPONAIS 5,4911 – 6,3815
1 RIYAL OMANI 23,098 – 26,844
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