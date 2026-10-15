Commerce extérieur du Maroc: l’Europe perd du terrain face à l’Asie

La part des échanges commerciaux du Maroc effectués avec l’Europe s’est établie, en 2025, à 59,8% du total des échanges, en baisse par rapport à 2024 (62%), indique l’Office des Changes.

Dans son rapport annuel le Commerce extérieur du Maroc, l’Office des Changes précise que 54,2% des importations sont originaires de l’Europe et 69,7% des exportations lui sont destinées.

Les échanges avec l’Europe enregistrent une augmentation 2,4% à 773,1 milliards de dirhams (MMDH), fait savoir la même source, soulignant que 85,8% de ces échanges sont réalisés avec les pays de l’Union Européenne.

L’Espagne se place en tête des pays partenaires européens (27,5%) suivie de la France (21,1%), de l’Allemagne (8,9%), de la Turquie (7,3%) et de l’Italie (7,1%).

Les échanges du Maroc avec l’Asie sont marqués par une hausse de 15,6% en 2025 confirmant, ainsi, la hausse enregistrée en 2024. Parallèlement, leur part dans le total des échanges augmente au détriment de l’Europe, passant de 20,1% en 2024 à 21,9% en 2025.

Cette situation s’explique essentiellement par l’accroissement des échanges commerciaux avec la Chine, principal pays partenaire asiatique dont les échanges poursuivent leur progression pour la quatorzième année consécutive (+25,1%).

L’Inde et le Bangladesh contribuent également à la hausse avec des augmentations respectives de 36% et 34,5%. Pour ce qui est des échanges avec l’Amérique, ils s’inscrivent en hausse de 8%. Cette évolution s’explique principalement par l’accroissement des échanges avec les États-Unis (+7,9%) atténué toutefois par la baisse des échanges avec le Canada (-6,2%) et le Brésil (-1,9%).

Par ailleurs, l’Office des Changes révèle que les échanges avec l’Afrique augmentent de 6,1% en 2025, des niveaux quasi-similaires à ceux enregistrés une année auparavant. Cette évolution est portée principalement par les échanges avec l’Afrique du Sud (+73,2%), la Tunisie (+32,5%) et l’Egypte (+9,4%) qui demeure pour la septième année consécutive le principal partenaire africain du Maroc.

Quant aux échanges avec l’Océanie, qui reste limités (0,4% des échanges), ils baissent de 16% en 2025, après une hausse accrue en 2024. Cette situation est imputable à au recul des échanges commerciaux avec l’Australie (-1,6 MMDH), atténué par la hausse des échanges avec la Nouvelle-Zélande (+0,7 MMDH).