Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 13 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)13 octobre 2026 - 09:45
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 13 octobre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0808 – 11,7156

1 DOLLAR U.S.A. 9,008 – 10,4688

1 DOLLAR CANADIEN 6,3174 – 7,3418

1 LIVRE STERLING 11,926 – 13,86

1 LIVRE GIBRALTAR 11,926 – 13,86

1 FRANC SUISSE 10,817 – 12,571

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3984 – 2,7874

1 DINAR KOWEITIEN 28,904 – 33,592

1 DIRHAM E.A.U. 2,4525 – 2,8501

1 RIYAL QATARI 2,4711 – 2,8719

1 DINAR BAHREINI 23,862 – 27,732

100 YENS JAPONAIS 5,698 – 6,622

1 RIYAL OMANI 23,397 – 27,191.

S.L.

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