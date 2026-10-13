Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 13 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 13 octobre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0808 – 11,7156
1 DOLLAR U.S.A. 9,008 – 10,4688
1 DOLLAR CANADIEN 6,3174 – 7,3418
1 LIVRE STERLING 11,926 – 13,86
1 LIVRE GIBRALTAR 11,926 – 13,86
1 FRANC SUISSE 10,817 – 12,571
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3984 – 2,7874
1 DINAR KOWEITIEN 28,904 – 33,592
1 DIRHAM E.A.U. 2,4525 – 2,8501
1 RIYAL QATARI 2,4711 – 2,8719
1 DINAR BAHREINI 23,862 – 27,732
100 YENS JAPONAIS 5,698 – 6,622
1 RIYAL OMANI 23,397 – 27,191.
S.L.
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