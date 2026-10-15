Mauvaises odeurs au quartier Moulay Rachid de Casablanca: voici l’origine du problème

Les mauvaises odeurs signalées dans le quartier Al Fadl, relevant de l’arrondissement de Moulay Rachid à Casablanca, seraient liées à des raccordements illégaux au réseau public d’évacuation des eaux pluviales, ainsi qu’à l’accumulation de déchets ménagers dans un bassin destiné à recueillir les eaux de pluie.

C’est ce qu’a indiqué la Société régionale multiservices Casablanca-Settat (SRM), qui a également fait état des opérations de nettoyage et d’entretien menées sur place.

Selon les explications de la société, le quartier Al Fadl, au niveau de la résidence Al Itqane, dispose d’un bassin de collecte des eaux pluviales avant leur évacuation vers le réseau public. Ces installations jouent un rôle préventif essentiel, puisqu’elles permettent de protéger les zones résidentielles avoisinantes contre les forts ruissellements lors des précipitations.

Toutefois, les équipes ont constaté la présence de raccordements non autorisés au réseau d’évacuation des eaux pluviales. Ces branchements entraîneraient le déversement de rejets polluants dans le bassin, provoquant ainsi sa dégradation et l’accumulation d’eaux usées à ciel ouvert.

Cette situation favoriserait la propagation de mauvaises odeurs et la prolifération d’insectes, avec des risques pour la santé des habitants des zones voisines.

Des déchets ménagers accumulés dans le bassin

Outre les raccordements illégaux, la SRM Casablanca-Settat a également relevé la présence d’importantes quantités de déchets ménagers jetés dans le bassin. Certains habitants utiliseraient cet espace comme une décharge, contribuant ainsi à la pollution de l’environnement local et à la dégradation des conditions sanitaires.

Face à cette situation, les équipes de la société régionale intervenant sur le territoire des directions d’Ibn M’sik, de Sidi Othmane et de Moulay Rachid ont mené, au cours de la semaine dernière, une vaste opération de nettoyage du bassin du quartier Al Fadl.

Cette intervention a permis de retirer et d’évacuer d’importantes quantités de déchets ménagers accumulés sur place.

Des opérations d’entretien déjà réalisées

La société souligne que ce bassin avait déjà fait l’objet d’opérations de maintenance destinées à garantir le bon fonctionnement des canalisations et du système d’évacuation des eaux pluviales.

Une opération préventive de nettoyage et d’entretien avait également été réalisée au cours de l’été dernier.

Malgré ces interventions, la présence de nouveaux déchets et les raccordements non autorisés ont contribué à la réapparition des nuisances. La situation met ainsi en évidence les difficultés liées à la préservation de ces installations et à la lutte contre les rejets illicites et les dépôts sauvages, qui peuvent compromettre leur fonctionnement et affecter le cadre de vie des riverains.