ONU: le Conseil de sécurité condamne les attaques houthies contre l’Arabie saoudite

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné jeudi « avec la plus grande fermeté » la poursuite et l’intensification des attaques des Houthis contre l’Arabie saoudite, notamment celles ayant visé des infrastructures de l’aviation civile et du secteur énergétique, qui ont fait des morts et des blessés parmi les civils.

Dans une déclaration de la présidence du Conseil, adoptée à l’issue d’une séance consacrée à « la situation au Moyen-Orient », les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur solidarité avec le Royaume d’Arabie saoudite face à ces attaques, tout en affirmant le « droit inhérent du Royaume à la légitime défense », conformément au droit international.

Le Conseil a également condamné « avec la même fermeté » les attaques et menaces persistantes des Houthis contre la navigation commerciale en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandab.

Les quinze membres du Conseil ont souligné l’impératif de « garantir la sécurité des navires marchands et de leurs équipages », ainsi que le respect du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et les principes sur les libertés et droits de navigation.

L’organe exécutif de l’ONU a appelé la communauté internationale à une coopération « concrète », notamment avec le gouvernement yéménite, afin d’empêcher les Houthis d’acquérir des armes, des équipements connexes, une assistance technique, des formations ou des financements susceptibles de faciliter de nouvelles attaques.

Par ailleurs, le Conseil a réitéré son soutien au gouvernement yéménite ainsi que son attachement à l’unité, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale du Yémen.

Les membres du Conseil ont affirmé qu’une paix durable au Yémen “ne saurait être obtenue par la violence, la coercition ou le recours à la force”, réaffirmant leur soutien en faveur d’un règlement politique négocié, inclusif et dirigé et pris en charge par les Yéménites.