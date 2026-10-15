Un café sur trois roues : Stellantis Maroc et Smiresso dévoilent AFRIKAWA

Stellantis Maroc et Smiresso présentent AFRIKAWA, un projet marocain qui transforme le FIAT Tris 100 % électrique un véhicule utilitaire 100 % électrique, en une station de café professionnelle entièrement équipée.

Portée par Smiresso, cette initiative fédère des expertises marocaines et allemandes et associe la mobilité électrique de Stellantis Maroc, le savoir-faire caféier de Smiresso, les équipements professionnels de Melitta et l’accompagnement de l’Agence de coopération allemande (GIZ), en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, à travers Invest for Jobs – l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste ».

Elle illustre une ambition commune : développer au Maroc un modèle de café mobile professionnel, durable et reproductible, qui associe innovation industrielle, entrepreneuriat, transfert de savoir-faire et développement des compétences, au service de la création d’opportunités économiques et d’emplois de qualité, avec une perspective de déploiement à l’échelle africaine.

Au cœur d’AFRIKAWA, le FIAT Tris dépasse sa fonction de véhicule utilitaire. Sa plateforme modulaire accueille une station de café mobile équipée pour un usage professionnel. Compact, agile et 100 % électrique, le Tris est conçu et assemblé au Maroc et n’émet aucune émission locale à l’usage. Son adaptation au concept AFRIKAWA démontre la capacité de cette solution de micromobilité à répondre à des usages métiers concrets, au plus près des besoins des entrepreneurs et des activités de proximité.

Le prototype, développé au Centre Technique de Stellantis Maroc CETIEV, associe le triporteur électrique à un système photovoltaïque contribuant à son autonomie énergétique, à des équipements professionnels de préparation du café et à des outils numériques destinés au suivi de l’activité. L’ensemble est pensé comme une solution standardisée, susceptible d’être exploitée dans différents environnements tout en maintenant un niveau homogène de qualité et de service.

« AFRIKAWA donne une traduction très concrète à notre vision de la mobilité utile : un véhicule électrique conçu et assemblé au Maroc devient ici le point de départ d’une activité professionnelle. Avec le FIAT Tris, nous mettons la modularité, l’accessibilité et l’innovation au service de l’entrepreneuriat et du développement local. » Yves Peyrot des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc

Smiresso porte le développement d’AFRIKAWA et l’intégration de ses différentes composantes : expertise caféière, exploitation, formation, maintenance et accompagnement des futurs opérateurs. L’objectif est de structurer une offre professionnelle accessible à de nouveaux entrepreneurs et opérateurs indépendants, en leur donnant accès à un concept, des équipements, une formation et un accompagnement technique leur permettant de construire une activité structurée et pérenne.

Au-delà du prototype, AFRIKAWA entend contribuer à la création d’opportunités économiques et à la professionnalisation de la vente de café dans l’espace public. Le projet prévoit notamment un accompagnement technique et des parcours de formation pour permettre aux futurs exploitants de maîtriser leur activité et les équipements mis à leur disposition. Le Maroc constitue le marché pilote du concept, avant l’évaluation de son potentiel de réplication sur d’autres marchés africains.

« Afrikawa a été conçu comme un écosystème complet, et non comme un simple point de vente mobile. En réunissant mobilité, équipement professionnel, technologie et formation, notre objectif est de donner aux entrepreneurs les moyens de construire une activité structurée, durable et évolutive. » Mohamed Yassir Smires, directeur général, Smiresso .

Fort de plus d’un siècle d’histoire dans le café, dont près de 70 ans d’expertise dans le secteur, Melitta Professional, partenaire technologique du projet, apporte à AFRIKAWA son savoir-faire international dans les solutions café professionnelles.

Présente sur de nombreux marchés à travers ses filiales et partenaires, la marque accompagne notamment les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, des stations-service et des infrastructures sportives. Parmi ses références internationales récentes figure notamment le Real Madrid, dont Melitta est le partenaire café officiel.

Dans le cadre d’AFRIKAWA, cette expertise contribue à garantir des standards professionnels de qualité, de fiabilité et de service.

En coopération avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Agence de coopération allemande (GIZ) accompagne AFRIKAWA à travers Invest for Jobs, l’initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), qui vise à soutenir la coopération économique entre les secteurs privés marocain et allemand autour de projets générateurs d’emplois de qualité. Dans le cadre d’AFRIKAWA, la GIZ facilite ainsi la coopération entre Smiresso et Melitta, notamment à travers le partage d’expertise, le transfert de savoir-faire et le développement des compétences.

Cet accompagnement se traduit notamment par la formation de techniciens de Smiresso à la torréfaction et à la maintenance des machines professionnelles Melitta, contribuant au renforcement durable des capacités locales et à la consolidation de la coopération entre les deux entreprises. Il ouvre également des perspectives de réplication et de développement du modèle AFRIKAWA sur d’autres marchés africains.

« La coopération économique prend tout son sens lorsqu’elle permet à des entreprises de construire ensemble des solutions qui répondent à des réalités locales. AFRIKAWA en est une illustration : les partenaires partagent leurs expertises, confrontent leurs approches et construisent progressivement un modèle ancré au Maroc, avec un potentiel de développement au-delà de son marché d’origine. » Rico Langeheine, directeur résident, GIZ Maroc.

Conçu au Maroc, AFRIKAWA a vocation à valider un modèle reproductible associant véhicule, équipement professionnel, formation, maintenance, outils numériques et accompagnement entrepreneurial. Les partenaires mobilisés autour du prototype apportent chacun une brique essentielle à cette architecture, depuis la mobilité et l’ingénierie jusqu’au savoir-faire caféier, au développement des compétences et à l’accès au marché.

À travers AFRIKAWA, les partenaires ambitionnent de faire émerger de nouvelles opportunités entrepreneuriales au Maroc, en favorisant le développement des compétences, la formation professionnelle et la création d’emplois de qualité. En associant mobilité durable, expertise du café et accompagnement des entrepreneurs, le projet entend démontrer le potentiel d’un modèle innovant et reproductible, susceptible d’inspirer de nouvelles initiatives au Maroc et dans d’autres marchés africains.