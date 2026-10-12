Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 12 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)12 octobre 2026 - 09:30
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 12 octobre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0803 – 11,7149

1 DOLLAR U.S.A. 9,0075 – 10,4681

1 DOLLAR CANADIEN 6,3153 – 7,3393

1 LIVRE STERLING 11,926 – 13,86

1 LIVRE GIBRALTAR 11,926 – 13,86

1 FRANC SUISSE 10,822 – 12,577

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3983 – 2,7873

1 DINAR KOWEITIEN 28,926 – 33,616

1 DIRHAM E.A.U. 2,4524 – 2,85

1 RIYAL QATARI 2,4707 – 2,8713

1 DINAR BAHREINI 23,848 – 27,716

100 YENS JAPONAIS 5,6854 – 6,6074

1 RIYAL OMANI 23,396 – 27,19.

S.L.

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