Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 12 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 12 octobre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0803 – 11,7149
1 DOLLAR U.S.A. 9,0075 – 10,4681
1 DOLLAR CANADIEN 6,3153 – 7,3393
1 LIVRE STERLING 11,926 – 13,86
1 LIVRE GIBRALTAR 11,926 – 13,86
1 FRANC SUISSE 10,822 – 12,577
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3983 – 2,7873
1 DINAR KOWEITIEN 28,926 – 33,616
1 DIRHAM E.A.U. 2,4524 – 2,85
1 RIYAL QATARI 2,4707 – 2,8713
1 DINAR BAHREINI 23,848 – 27,716
100 YENS JAPONAIS 5,6854 – 6,6074
1 RIYAL OMANI 23,396 – 27,19.
S.L.
A regarder aussi
Finale Maroc-Sénégal: ce qu’il faut retenir de l’audience au TAS