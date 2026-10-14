Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 14 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)14 octobre 2026 - 09:10
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 14 octobre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0851 – 11,7205

1 DOLLAR U.S.A. 9,0014 – 10,461

1 DOLLAR CANADIEN 6,3332 – 7,3602

1 LIVRE STERLING 11,938 – 13,874

1 LIVRE GIBRALTAR 11,938 – 13,874

1 FRANC SUISSE 10,806 – 12,558

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3972 – 2,786

1 DINAR KOWEITIEN 28,874 – 33,556

1 DIRHAM E.A.U. 2,4507 – 2,8481

1 RIYAL QATARI 2,469 – 2,8694

1 DINAR BAHREINI 23,825 – 27,689

100 YENS JAPONAIS 5,6823 – 6,6037

1 RIYAL OMANI 23,38 – 27,172.

S.L

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