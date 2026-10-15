FIFA: plus de 6 milliards de dollars prévus pour le développement du football mondial

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération internationale de football (FIFA) prévoit de porter à 6,35 milliards de dollars ses investissements dans le développement du football pour la période 2027-2030, avec une allocation pouvant atteindre 25 millions de dollars pour chacune de ses 211 associations membres, selon un communiqué publié jeudi à l’issue de la 37e réunion de son Conseil, tenue à Zurich.

Cette proposition, baptisée “FIFA Surplus Solidarity Programme”, s’inscrit dans un appel à l’unité lancé par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a réaffirmé l’engagement de l’instance mondiale à soutenir ses associations membres et à favoriser le développement du football à l’échelle internationale.

Le programme proposé vise à plus que doubler les financements prévus pour le cycle 2027-2030, en s’appuyant notamment sur une partie des réserves financières de la FIFA, à la faveur des recettes commerciales exceptionnelles générées par la Coupe du monde 2026.

Selon la proposition, les allocations destinées à chaque association membre atteindraient 25 millions de dollars sur quatre ans, contre un million de dollars par association en 2016, au début de la présidence de M. Infantino. La répartition des fonds devrait tenir compte notamment du développement du football féminin et des jeunes, des projets à long terme ainsi que des infrastructures sportives, précise le communiqué.

Les modalités d’éligibilité, de demande, d’approbation, de versement, de contrôle et d’audit des financements doivent encore être finalisées par les commissions compétentes, puis examinées par le Conseil de la FIFA lors de sa prochaine réunion, prévue en décembre 2026.

“Les ressources de la FIFA, y compris ses réserves, appartiennent aux 211 associations membres”, a souligné M. Infantino, estimant que cette augmentation des investissements devait renforcer le soutien au développement du football et élargir son accès à l’échelle mondiale.