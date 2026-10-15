Gotion Power Morocco: l’usine de cellules de Kénitra achevée en un temps record

Gotion Power Morocco (GPM) franchit une étape décisive dans la réalisation de sa Gigafactory de batteries à Kénitra.

Lancés en septembre 2025 à l’issue des terrassements, les travaux de construction ont permis d’achever en treize mois seulement les bâtiments et les infrastructures de l’usine de cellules. Ce délai record, qui place le projet parmi les réalisations industrielles les plus rapides de ce type à l’échelle internationale, est avant tout le fruit de l’engagement des équipes de GPM et de ses partenaires. Il a également bénéficié de l’accompagnement attentif des autorités gouvernementales, tant au niveau national, régional que local.

Dans le prolongement de cette première réalisation, les travaux de construction et d’infrastructure de l’unité de production de cathodes viennent d’être engagés sur le site. La mise en service et le démarrage des équipements de production débuteront dès la semaine du 20 octobre 2026. Cette phase ouvrira la voie à la production industrielle de cellules LFP, dans le cadre d’une première phase d’une capacité de 20 GWhs. Le site produira des cellules et des batteries destinées aux secteurs de l’automobile et du stockage d’énergie. Il servira le marché marocain et le continent africain, ainsi que l’Europe, le Moyen-Orient et les États-Unis.

Cette avancée a été rendue possible par une opération logistique d’une ampleur inédite pour un projet industriel au Maroc. Plusieurs milliers de conteneurs ont été acheminés depuis la Chine et gérés dans des délais maîtrisés, afin de transférer à Kénitra des lignes de production et des équipements de haute technologie. Cette opération a bénéficié de l’appui efficace des autorités portuaires et douanières. Elle repose avant tout sur les femmes et les hommes du projet.

GPM a recruté à ce jour plus de 400 collaborateurs marocains : ingénieurs, techniciens, opérateurs et fonctions support. La plupart d’entre eux ont été formés en Chine, au sein des sites de production du groupe Gotion High-Tech, puis accompagnés à Kénitra par les experts du groupe. Ces équipes constituent le socle d’une expertise nationale dans les technologies de batteries, appelée à se renforcer avec la montée en cadence de l’usine. La dynamique du projet a été confirmée le 28 septembre 2026.

Ce jour-là, Volkswagen, actionnaire du groupe Gotion High-Tech, a annoncé conjointement avec Gotion High-Tech, par communiqué officiel, la création d’une coentreprise à Kénitra dédiée à la production de 100 kilotonnes de matériaux de cathode. Ce partenariat témoigne de la confiance des grands acteurs de l’automobile mondiale dans la plateforme industrielle marocaine. Ensemble, ces avancées renforcent l’ancrage durable de Gotion au Maroc. Elles consolident aussi la position du Royaume comme hub de référence pour la chaîne de valeur des batteries et de la mobilité électrique, tournée vers les marchés régionaux et internationaux.

« Je tiens à saluer l’engagement exceptionnel de nos équipes marocaines et chinoises, ainsi que le soutien précieux de l’État, sans lesquels cette première Gigafactory du Maroc et de la région Moyen-Orient et Afrique n’aurait pu voir le jour en si peu de temps. Le démarrage des équipements, le 20 octobre, ne constitue qu’une première étape dans l’implantation d’un projet unique et prometteur, appelé à structurer durablement l’écosystème industriel des batteries au Maroc et à servir nos clients dans l’ensemble de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, ainsi qu’aux États-Unis. Ce projet dépasse le cadre industriel : il contribue à la souveraineté du Royaume dans le domaine des énergies vertes et accélère l’essor des énergies durables au Maroc », a déclaré Khalid Qalam, Président du Conseil d’Administration de Gotion Power Morocco.