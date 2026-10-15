Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 15 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 15 octobre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0941 – 11,7309
1 DOLLAR U.S.A. 8,9892 – 10,447
1 DOLLAR CANADIEN 6,3323 – 7,3591
1 LIVRE STERLING 11,927 – 13,861
1 LIVRE GIBRALTAR 11,927 – 13,861
1 FRANC SUISSE 10,855 – 12,615
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3951 – 2,7835
1 DINAR KOWEITIEN 28,918 – 33,608
1 DIRHAM E.A.U. 2,4474 – 2,8442
1 RIYAL QATARI 2,4657 – 2,8655
1 DINAR BAHREINI 23,8 – 27,66
100 YENS JAPONAIS 5,6995 – 6,6237
1 RIYAL OMANI 23,342 – 27,128.
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