Manchester City-PSG: Benatia charge Donnarumma après la défaite des Citizens

L’ancien international marocain Mehdi Benatia n’a pas mâché ses mots au sujet de la prestation de certains joueurs de Manchester City, après la défaite des Citizens face au Paris Saint-Germain (PSG), mercredi, à l’Etihad Stadium.

Intervenant dans l’émission « Canal Football Club », diffusée sur Canal+, l’ancien défenseur marocain a notamment pointé du doigt le gardien italien Gianluigi Donnarumma, estimant qu’il portait une part importante de responsabilité dans ce revers.

Benatia est revenu sur le début de rencontre difficile des hommes de Manchester City, qui ont encaissé deux buts en l’espace de quinze minutes. Selon lui, le portier italien aurait pu mieux intervenir sur la première réalisation parisienne.

« Dans ce genre de matchs, on parle généralement du premier quart d’heure. Ils ont encaissé deux buts en quinze minutes. Il est donc évident qu’il porte une responsabilité sur le premier but, et il aurait pu faire mieux », a-t-il déclaré.

L’ancien international marocain a également reproché à Donnarumma son intervention sur le deuxième but, alors que Manchester City tentait de retrouver son rythme et d’améliorer sa prestation.

« Et lorsque Manchester City a commencé à mieux jouer, il a contribué au deuxième but. Ça a été un match catastrophique dans son ensemble », a-t-il ajouté.

À travers cette analyse, Benatia a ainsi souligné les erreurs individuelles qui, selon lui, ont pesé sur la performance des Citizens face au PSG, dans une rencontre où les difficultés défensives de Manchester City ont été particulièrement visibles.