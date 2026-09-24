Mounia Amor dévoile «L’Envers des formes» à So Art Gallery

Quelques années après son exposition « Ambre et Lumière » à So Art Gallery, l’artiste Mounia Amor revient avec un ensemble d’œuvres inédites qui prolonge et approfondit sa réflexion sur l’abstraction, la lumière et les équilibres invisibles qui structurent notre perception du monde.

So Art Gallery a donc le plaisir de présenter « L’Envers des formes« , le solo show de l’artiste peintre Mounia Amor, dont le vernissage a eu lieu le Mardi 22 septembre 2026 à partir de 18 h30.

Dans cette nouvelle série, Mounia Amor poursuit une recherche picturale où l’abstraction devient un espace de pensée, de tension et d’équilibre. Ses compositions ne se donnent jamais comme de simples arrangements de formes. Elles apparaissent plutôt comme des systèmes sensibles, des architectures intérieures dans lesquelles chaque ligne, chaque volume et chaque intervalle semble chercher sa juste place.

L’un des enjeux les plus forts de cette série réside dans cette tension entre structure et mouvement. Les fonds, souvent construits par des bandes verticales ou des champs colores subtils, instaurent une profondeur calme, presque silencieuse. Sur cette trame viennent se poser des formes plus denses, parfois nettes, parfois translucides, qui semblent surgir comme des fragments de mémoire, des signes architecturaux ou des particules en suspension. L’espace pictural devient alors un lieu instable, entre ordre et chaos, entre apparition et disparition.

La lumière joue un rôle central dans cette dynamique. Elle ne vient pas seulement éclairer les formes ; elle semble parfois en émaner. Dans Rayonnement, Eclipse ou Ascension, la lumière devient une force intérieure, une question métaphysique autant que plastique.

D’où vient ce qui nous guide ? Que reste-t-il lorsque la lumière se retire ? Ce qui disparait cesse-t-il vraiment d’exister ? Ces interrogations, que l’on retrouve dans les titres et les notes qui accompagnent les œuvres, donnent à l’abstraction de Mounia Amor une dimension méditative. La peinture ne représente pas le visible ; elle cherche à rendre perceptibles les forces invisibles qui organisent notre rapport au monde.

Dans cette exposition, Mounia Amor construit ainsi une grammaire de l’équilibre. Mais cet équilibre n’est jamais fixe. Il est mouvant, précaire, vivant. Il nait de la rencontre entre contrôle et liberté́, densité́ et légèreté́, géométrie et intuition. Ses œuvres donnent forme à un monde où les choses ne sont jamais totalement stables, mais où chaque fragment participe à une harmonie plus vaste.

À travers cette nouvelle série, l’artiste propose une abstraction habitée, à la fois mentale, poétique et cosmique. Une abstraction qui ne cherche pas à s’éloigner du réel, mais à en révéler les structures invisibles. Chez Mounia Amor, peindre revient à organiser le chaos sans l’éteindre, à faire apparaitre une lumière intérieure dans la complexité́ du monde, à donner au regard un espace où penser, ressentir et respirer.

Avec L’Envers des formes, Mounia Amor invite le spectateur à une expérience contemplative où chaque œuvre devient un espace de dialogue entre matière, lumière et perception. Cette exposition témoigne de la maturité de sa recherche plastique et confirme la singularité de son langage pictural, faisant de cette nouvelle présentation à So Ar=rt un rendez-vous majeur de la scène artistique contemporaine marocaine.