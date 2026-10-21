Culture

Souad Bennani Smires explore les relations entre lumière et obscurité dans «UMBRA»

Rédaction K21 octobre 2026 - 14:25

La AA Gallery (African Arty) accueillera, le mardi 3 novembre 2026 à Casablanca, le vernissage de « UMBRA », une exposition personnelle de l’artiste Souad Bennani Smires. Réunissant 50 œuvres, cette exposition propose un parcours artistique mêlant peinture, sculpture et installations, autour des formes du vivant, des mouvements de la matière et du dialogue entre lumière et ombre.

À travers cette exposition, l’artiste explore les liens entre les structures organiques, les paysages naturels et les territoires intérieurs. Ses compositions s’inspirent de formes observées à différentes échelles, de l’infiniment petit aux reliefs géologiques. Structures cellulaires, motifs alvéolaires et lignes ondulatoires composent ainsi un univers plastique qui évoque le monde naturel sans chercher à le reproduire fidèlement.

Le titre « UMBRA », issu du latin et signifiant notamment « ombre », « obscurité » ou « silhouette », renvoie à l’un des axes centraux de cette démarche. Dans les œuvres de Souad Bennani Smires, la lumière apparaît par fragments, à travers des transparences et des variations de matière. Elle se construit en relation avec l’ombre, dans un jeu de contrastes qui traverse les compositions.

De la spontanéité du dessin à la peinture à l’huile

Le parcours artistique de Souad Bennani Smires s’est développé à travers différentes techniques. Ses premiers dessins, réalisés au feutre et au stylo bille, font émerger des formes organiques sur des fonds parfois entièrement noirs. Les figures semblent se déployer depuis l’intérieur même de la surface, faisant du dessin un espace d’exploration et de transformation.

Aujourd’hui principalement tournée vers la peinture à l’huile, l’artiste poursuit cette recherche à travers des compositions où les formes se croisent et évoluent. Les structures cellulaires côtoient des lignes évoquant des reliefs, tandis que des touches de bleu ou de rouge viennent ponctuer des tonalités souvent proches de la terre. L’utilisation du brou de noix et du fusain contribue également à enrichir les textures et les variations de matière.

Au-delà de leur dimension organique, ces formes établissent des correspondances entre les phénomènes naturels et l’expérience humaine. Les paysages qui apparaissent dans les œuvres peuvent être envisagés comme des espaces ambivalents, situés entre nature et intériorité, traversés par des ruptures, des zones d’ombre et des éclaircies.

La scénographie de « UMBRA » prolonge cette recherche en mettant en relation les différents médiums artistiques. Peintures, sculptures et installations s’intègrent dans un même parcours, où les formes, les matières et les variations de lumière dialoguent au sein de l’espace d’exposition.

Un parcours entre art, design et exploration intérieure

Née à Casablanca en 1970, où elle vit et travaille, Souad Bennani Smires a étudié à l’École d’arts visuels Ceruleum, à Lausanne, avant de poursuivre une formation en design graphique à l’école Art’Com de Casablanca. Après une carrière dans la publicité, elle séjourne en France à partir de 2010, où elle fréquente des ateliers d’art et explore la sculpture.

En 2016, sa formation en psychothérapie relationnelle marque une nouvelle étape dans son parcours et accompagne le développement d’un imaginaire nourri de formes oniriques et de gestes spontanés. Après la période du confinement, elle réalise une importante série de dessins au stylo bille et au feutre, avant de se consacrer principalement à la peinture à l’huile.

Avec « UMBRA », l’artiste poursuit ainsi une recherche plastique consacrée aux formes du vivant, aux transformations de la matière et aux relations entre lumière et obscurité.

Le vernissage est prévu le mardi 3 novembre 2026 à 18h30, au siège de la AA Gallery, situé au 39, Zahrat Aloualoua, dans le quartier de Beauséjour à Casablanca.

Fondée en 2019, African Arty a inauguré son nouvel espace de galerie à Casablanca en octobre 2023. Déployé sur 500 m² et comprenant une résidence d’artiste, cet espace accompagne les artistes dans le développement de leur carrière et la promotion de leurs œuvres, notamment à travers des expositions, des foires internationales et des partenariats avec des institutions et des curateurs.

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