Culture
Souad Bennani Smires explore les relations entre lumière et obscurité dans «UMBRA»
Rédaction K21 octobre 2026 - 14:25
La AA Gallery (African Arty) accueillera, le mardi 3 novembre 2026 à Casablanca, le vernissage de « UMBRA », une exposition personnelle de l’artiste Souad Bennani Smires. Réunissant 50 œuvres, cette exposition propose un parcours artistique mêlant peinture, sculpture et installations, autour des formes du vivant, des mouvements de la matière et du dialogue entre lumière et ombre.