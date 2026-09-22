L’AMMA donne le coup d’envoi de sa nouvelle saison culturelle 2026-2027

L’Association Marocaine de la Musique Andalouse (AMMA) donne le coup d’envoi de sa nouvelle saison culturelle 2026-2027 avec une soirée d’exception, le 3 octobre 2026 à 20h00, au théâtre l’Hermitage à Casablanca, réunissant deux grandes figures de la musique andalouse marocaine : Maître Mohamed Briouel et Haj Mohamed Bajeddoub.

Organisée sous l’égide du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette ouverture de saison bénéficie également du soutien de la Loterie Nationale et des Eaux Minérales d’Oulmès, partenaires engagés en faveur de la culture et de la préservation du patrimoine immatériel marocain.

Cette manifestation culturelle ouvre une programmation ambitieuse de douze grands rendez-vous qui rythmeront la saison 2026-2027. L’AMMA entend ainsi poursuivre sa mission de sauvegarde, de transmission et de valorisation du patrimoine musical marocain, en réunissant des maîtres de la musique andalouse marocaine, dite Al Ala, des artistes de référence et différentes expressions musicales qui témoignent de la richesse et de la pluralité du patrimoine musical du Royaume. Elle y réunit deux personnalités dont les parcours occupent une place majeure dans l’histoire musicale marocaine :

Maître Mohamed Briouel, figure emblématique de la musique andalouse marocaine, est reconnu pour son travail de préservation, d’interprétation et de transmission d’un patrimoine musical séculaire.

À ses côtés, Haj Mohamed Bajeddoub, grande voix du patrimoine spirituel et musical andalou, incarne une tradition profondément enracinée dans la culture musicale andalouse et celle Soufie du Royaume, portée au fil des décennies auprès de générations de mélomanes.

L’AMMA, un acteur de référence au cœur de la scène culturelle casablancaise.

Depuis sa création, l’AMMA s’est progressivement imposée comme un espace de référence pour les amoureux de la musique andalouse marocaine à Casablanca, en développant une programmation régulière et en donnant une place centrale aux grandes traditions musicales du Royaume. À travers cette nouvelle saison, l’association poursuit cette dynamique avec l’ambition de contribuer au rayonnement du patrimoine musical marocain et de faire de chaque rendez-vous un moment de rencontre, de découverte et de transmission.

« La Loterie Nationale reverse 100% des fonds générés au profit d’actions à fort impact social et solidaire. Elle contribue ainsi au développement du paysage économique et social marocain, notamment par son soutien à la promotion de la culture. » Déclare la Société de Gestion de la Loterie Nationale (SGLN)

« Cette nouvelle saison constitue une invitation à rejoindre une communauté de passionnés réunis autour d’une même conviction : notre patrimoine musical ne doit pas seulement être conservé, il doit continuer à vivre, à être entendu, célébré et à être transmis. » Déclare Fatima MABCHOUR, Présidente Fondatrice de l’Association Marocaine de la Musique Andalouse.