FIFM 2025 : les stars marocaines font sensation sur le tapis rouge (PHOTOS)

Les stars marocaines ont illuminé le tapis rouge lors de la cérémonie d’ouverture de la 22ᵉ édition du Festival international du film de Marrakech, offrant un véritable défilé mêlant créations traditionnelles et looks contemporains.

Plusieurs célébrités ont opté pour des tenues modernes au style affirmé. Nadia Kounda a ainsi attiré les regards dans un tailleur chic, tandis que Leila Haddioui a choisi une robe mêlant élégance et audace, fidèle à son image.

Auteures également de belles apparitions, Asmaa Khamlichi et Meriem Zaimi se sont distinguées avec des robes modernes et raffinées, confirmant leur présence forte sur le tapis rouge.

À l’inverse, une autre partie des artistes a misé sur la richesse du patrimoine marocain. Les caftans, magnifiquement brodés et élaborés dans des étoffes luxueuses, étaient ainsi à l’honneur. Bouchra Ahrich, Majdouline Idrissi, Ibtissam Laaroussi, Qamar Essaadaoui, Raouia ou encore Ahlam Zaimi ont particulièrement brillé dans des tenues traditionnelles élégantes.

HM.