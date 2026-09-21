Boudchart débarque au Liban pour un concert inédit

Le maestro marocain Amin Boudchar, connu sur la scène artistique sous le nom de «Boudchart», s’apprête à rencontrer son public dans la capitale libanaise, Beyrouth, à l’occasion d’un concert inédit prévu le 26 septembre.

«Boudchart» a annoncé ce rendez-vous à son public beyrouthin à travers une story publiée sur son compte Instagram officiel, invitant ses admirateurs à venir assister à cette soirée musicale.

Le concert devrait réunir de nombreux passionnés de musique et curieux désireux de découvrir l’univers artistique du maestro marocain. Cette rencontre promet de mêler les sonorités de la musique arabe classique à l’énergie du public libanais.

À noter que le concert de « Boudchart » au Liban s’inscrit dans le cadre d’une série de rendez-vous artistiques à travers lesquels le maestro marocain poursuit le développement de sa présence à l’international, après plusieurs concerts et expériences couronnés de succès ces derniers mois.