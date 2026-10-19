FIFM 2026: 30 projets et films retenus pour la 9e édition

La 9e édition des Ateliers de l’Atlas, plateforme professionnelle du Festival International du Film de Marrakech dédiée au développement des cinémas marocain, arabe et africain, se tiendra du 22 au 26 novembre 2026.

Cette année, 30 projets et films issus de 14 pays ont été sélectionnés parmi 410 candidatures, un chiffre qui témoigne de l’intérêt croissant suscité par ce rendez-vous auprès des cinéastes de la région.

Réunissant de nouveaux talents et des réalisateurs déjà remarqués sur la scène internationale, cette sélection illustre la vitalité de la création cinématographique marocaine, arabe et africaine. La 9e édition sera placée sous le parrainage du cinéaste brésilien Kleber Mendonça Filho.

Kleber Mendonça Filho, parrain de la 9e édition

Figure majeure du cinéma brésilien contemporain, Kleber Mendonça Filho s’est imposé sur la scène internationale avec Les Bruits de Recife (2012), Aquarius (2016) et Bacurau (2019), Prix du Jury au Festival de Cannes. Son dernier film, L’Agent secret, a remporté le Prix de la mise en scène à Cannes en 2025, avant d’être récompensé par deux Golden Globes et de recevoir quatre nominations aux Oscars en 2026.

Son œuvre, marquée par une grande liberté narrative et formelle, témoigne d’un attachement profond à un cinéma indépendant, audacieux et singulier, en résonance avec l’esprit des Ateliers de l’Atlas.

« Je suis ravi de cette invitation. Être à l’écoute d’idées nouvelles et saisir les aspirations des nouvelles générations de cinéastes est une source d’inspiration pour mon propre travail. Et tout cela à Marrakech, une ville si fascinante, qui accueille un festival de cinéma aussi exceptionnel.

L’an dernier, lors de ma Conversation au Festival, on m’a demandé si j’envisageais un jour de tourner un film dans cette ville. Être le parrain des Ateliers de l’Atlas me donne le sentiment d’assister, sous mes yeux, à la naissance de nouveaux films… » a déclaré Kleber Mendonça Filho.

Une sélection de 30 projets et films issus de 14 pays

Choisis parmi 320 projets en développement et 90 films en tournage ou en postproduction, les 30 projets et films sélectionnés se répartissent en trois catégories : 14 projets en développement, 11 films en tournage ou en postproduction et 5 projets dans la section Regards sur l’Atlas, consacrée au cinéma marocain.

Au total, 14 pays sont représentés : Algérie, Cap-Vert, Égypte, Éthiopie, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Rwanda, Sénégal, Soudan, Syrie et Tunisie.

La sélection des projets en développement réunit 12 fictions et 2 documentaires, dont 6 premiers longs métrages. Elle accueille notamment plusieurs cinéastes déjà remarqués pour leurs précédents films : Amjad Abu Alala (You Will Die at Twenty), Laila Abbas (Thank You for Banking With Us), Meryem Benm’Barek (Sofia, Derrière les palmiers), Sofia Alaoui (Animalia) et Yasmine Benkiran (Reines).

Parmi les 11 films en tournage ou en postproduction, dont 5 premiers longs métrages, quatre avaient déjà bénéficié de l’accompagnement des Ateliers de l’Atlas au stade du développement : Seasons of the Weary Kind de Samuel Ishimwe (Rwanda), sélectionné en 2019, Eldorado d’Alaa Eddine Aljem (Maroc), en 2020, Fagadaga de Yoro Mbaye (Sénégal), en 2022, et Wolfmother d’Ismaël El Iraki (Maroc), en 2023. Leur retour aux Ateliers, à un stade plus avancé de leur production, témoigne de la continuité du soutien apporté aux cinéastes.

La section Regards sur l’Atlas réunit pour sa part 5 projets marocains, dont 4 fictions et 1 documentaire.

Entre récits intimes et bouleversements politiques, mémoire individuelle et histoire collective, les œuvres sélectionnées explorent les transformations des sociétés contemporaines et témoignent de la diversité des écritures et des regards qui traversent les cinémas marocain, arabe et africain.

Atlas Station : 8 producteurs et 5 courts métrages marocains sélectionnés

Destiné à accompagner les jeunes professionnels marocains, Atlas Station accueillera cette année 8 producteurs, 4 femmes et 4 hommes, sélectionnés parmi 30 candidatures. Ils bénéficieront d’un programme de perfectionnement consacré aux différents aspects de la production cinématographique, à travers des rencontres et des échanges avec des professionnels internationaux.

Le programme accompagnera également 5 courts métrages marocains en postproduction, retenus parmi 24 candidatures. Composée de 4 fictions et 1 documentaire, cette sélection bénéficiera d’un accompagnement adapté aux besoins de chaque film, notamment en matière de finalisation et de diffusion.

Atlas Programs, un dispositif au service des cinémas marocain, arabe et africain

Créés en 2018, les Ateliers de l’Atlas s’inscrivent aujourd’hui dans Atlas Programs, qui rassemble les initiatives professionnelles du Festival International du Film de Marrakech.

Aux côtés des Ateliers de l’Atlas et d’Atlas Station, Atlas Press accompagne le développement de la critique cinématographique, tandis qu’Atlas Distribution Meetings réunit une soixantaine de professionnels venus d’Afrique, du monde arabe et d’Europe pour favoriser les rencontres et la circulation des films. Atlas Distribution Awards complète ce dispositif en apportant un soutien à la distribution des œuvres.

Les Ateliers de l’Atlas, Atlas Station et Atlas Distribution Meetings se tiendront à Marrakech du 22 au 26 novembre, tandis qu’Atlas Press se déroulera du 23 au 27 novembre 2026.

LES PROJETS ET LES FILMS SÉLECTIONNÉS AUX ATELIERS DE L’ATLAS 2026

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

A BEAUTIFUL LAND TO DIE – Amjad ABU ALALA (Soudan) | 2e long métrage – fiction

A LOVER’S MANIFESTO – Alfred TARAZI (Liban) | 1er long métrage – documentaire

AMERICA IS BEHIND THE DOOR – Laila ABBAS (Palestine) | 2e long métrage – fiction

CENDRES – Meryem BENM’BAREK (Maroc) | 3e long métrage – fiction

CHRONICLES OF AN UNANNOUNCED DEATH – Dyaa NAIM (Syrie) | 1er long métrage – fiction

EKO GONGON – Carlos Yuri CEUNINCK (Cap-Vert) | 2e long métrage – documentaire

LES ENDORMIS – Sofia ALAOUI (Maroc) | 2e long métrage – fiction

THE HIGHWAY – Farah KASSEM (Liban) | 2e long métrage – fiction

L’OMBRE DU ZÈBRE – Gaël KAMILINDI (Rwanda) | 1er long métrage – fiction

SAFARA – Awa Moctar GUEYE (Sénégal) | 1er long métrage – fiction

SONGS FROM THE CITY OF THE DEAD – Abdelwahab SHAWKY (Égypte) | 1er long métrage – fiction

STUDIO KÉBÉ – Dyana GAYE (Sénégal) | 2e long métrage – fiction

LA VALSE DES SAUVAGES – Yasmine BENKIRAN (Maroc) | 2e long métrage – fiction

LES VAPEURS D’ALGER – Sarra RYMA (Algérie) | 1er long métrage – fiction

FILMS EN TOURNAGE OU EN POSTPRODUCTION

1986 – Mouayed ZABTIA (Libye) | 1er long métrage – fiction

BIRTHDAY – Lara ZEIDAN (Liban) | 1er long métrage – fiction

ELDORADO – Alaa Eddine ALJEM (Maroc) | 2e long métrage – fiction

FAGADAGA – Yoro MBAYE (Sénégal) | 1er long métrage – fiction

FAUX BIJOUX – Jessy MOUSSALLEM (Liban) | 1er long métrage – fiction

HAMLET FROM THE SLUMS – Ahmed FAWZI-SALEH (Égypte) | 2e long métrage – fiction

MEHAL SEFARI – Abraham GEZAHAGNE (Éthiopie) | 3e long métrage – fiction

MY FATHER KILLED BOURGUIBA – Fatma RIAHI (Tunisie) | 2e long métrage – documentaire

OCCUPATIONAL HAZARDS – Bassel GHANDOUR (Jordanie) | 2e long métrage – fiction

SEASONS OF THE WEARY KIND – Samuel ISHIMWE (Rwanda) | 1er long métrage – fiction

WOLFMOTHER – Ismaël EL IRAKI (Maroc) | 2e long métrage – fiction

REGARDS SUR L’ATLAS

AMAR A RÉALISÉ SON RÊVE – Samira EL MOUZGHIBATI (Maroc) | 2e long métrage – documentaire

B512, L’HOMME QUI OUBLIA DE MOURIR – Jihane EL BAHHAR (Maroc) | 3e long métrage – fiction

COMME MA SŒUR – Sonia TERRAB (Maroc) | 1er long métrage – fiction

MEDINA – Yassine FENNANE (Maroc) | 4e long métrage – fiction

LES OISEAUX DU CIMETIÈRE – Madane EL GHAZOUANI (Maroc) | 2e long métrage – fiction

LES PARTICIPANTS & COURTS MÉTRAGES EN POSTPRODUCTION

SÉLECTIONNÉS À ATLAS STATION 2026



ATLAS STATION – Professionnels marocains sélectionnés

Hamza AZEROUAL

Rita BERRADA

Hiba EL ABKARI

Roaa IDALI

Nadia JANATI IDRISSI

Yassin KARMOUDI

Younes LAZRAK

Reda ZEROUALI

ATLAS STATION – Courts Métrages en Postproduction

KANAF – Salma EL BELGHITI (Maroc) | 1er court métrage – fiction

ONLY THE PALM TREES REMAIN – Youssef BOUCETTA, Josh BRAININ (Maroc) | 2e court métrage – fiction

TAKZDOUFT, GHOSTS OF MOUNTAINS – Omar HAZMIRI (Maroc) | 2e court métrage – documentaire

SAIDA – Amine ZERIOUH (Maroc) | 3e court métrage – fiction

WHERE THE SUN NEVER SETS – Yassine OUAHRANI (Maroc) | 1er court métrage – fiction