L’Institut français du Maroc ouvre un nouveau chapitre avec «J-Lioum»

L’Institut français du Maroc a lancé le mardi 6 octobre sa nouvelle saison culturelle 2026-2027 consacrée à l’innovation.

De la recherche scientifique aux arts visuels, de l’intelligence artificielle aux nouvelles pratiques culturelles, l’Institut français du Maroc invite à s’interroger sur les transformations en cours dans nos sociétés à travers des événements dans tout le Royaume.

L’ambassadeur Philippe Lalliot s’est réjoui que « cette nouvelle saison représente ce que la France et le Maroc savent faire de mieux lorsqu’ils unissent leurs talents, leurs langues, leur créativité et leurs imaginaires ».

Cette année, la saison culturelle s’intéresse à l’innovation sous toutes ses formes. Elle parle bien sûr de sciences et de technologies, mais aussi de création, de transmission, de nouvelles pratiques artistiques et de ces idées qui permettent de regarder autrement le monde qui nous entoure.

J-Lioum, une nouvelle signature culturelle

Désirant capitaliser sur le succès de l’édition précédente, Chloé Goupille, Directrice de l’Institut français du Maroc, a révélé que J-Lioum deviendrait désormais la nouvelle marque de fabrique culturelle de l’Institut. « Chaque nouvelle édition sera ainsi l’occasion d’ouvrir un nouveau chapitre, autour d’une thématique et d’une programmation qui lui sont propres. Cette année : l’innovation. »

Michel Richard, attaché culturel de l’Institut français du Maroc a pour sa part , indiqué que

« J-Lioum : ce qui vient sera aussi l’occasion de montrer que l’innovation ne se résume pas aux technologies mais qu’elle repose sur des femmes et des hommes qui cherchent, expérimentent, prennent des risques et proposent d’autres façons de faire ».

Une programmation où l’innovation se trouve là où on ne l’attend pas avec des propositions qui l’abordent sous des angles très différents et notamment :

Sciences, idées et intelligence artificielle

Le lauréat du prix Nobel d’économie Philippe Aghion viendra notamment éclairer les transformations liées à l’intelligence artificielle et leurs conséquences économiques et sociales.

Le nouveau cycle de débats d’idées « Les Innovantes » mettra en lumière des femmes dans la recherche, les sciences et l’innovation.

Création numérique et nouvelles formes artistiques

Novembre Numérique fête ses 10 ans. A cette occasion l’Institut français proposera une programmation qui mêle musique, image, spectacle vivant, installation et expériences immersives, pour faire du numérique une aventure à vivre et à partager.

Après Pixel, le chorégraphe Mourad Merzouki conduira un projet de création mêlant danse et arts numériques avec des artistes français et marocains issus des écoles supérieures d’art du Royaume (création 2027).

Avec De l’atome au pixel, l’artiste visuel Oualid Lazrak proposera une exposition qui prend pour point de départ des découvertes scientifiques médiévales en les inscrivant dans la contemporanéité.

Quand l’innovation vient de l’inattendu

Avec Jdid b lkdim, le DJ Retro Cassetta fait des anciennes cassettes audio la matière première d’une création musicale originale.

La Nuit de l’Horreur reviendra sur les effets spéciaux du cinéma fantastique en privilégiant les techniques artisanales et les effets réalisés sans outils numériques.

A travers le spectacle Iqtibās, le français et la darija se répondent simultanément sur scène, pour expérimenter une autre manière de faire circuler les mots et les récits entre les deux langues.

Faire circuler la culture autrement

Le Bibliotobiss, notre Institut français mobile, parcourt les routes du Maroc pour aller à la rencontre des publics et proposer livres, activités et rencontres dans des territoires éloignés des lieux culturels habituels.

Les programmes de formation et les résidences de l’Institut français continueront également à accompagner la création et les échanges entre les deux pays, notamment à travers les résidences Darkoum, Méditerranée, Miramar et Artibat.

Au-delà de ces temps forts, J-Lioum : ce qui vient se déploiera tout au long de l’année dans les 12 antennes de l’Institut français du Maroc, avec des spectacles, concerts, expositions, rencontres, débats, résidences et formations.

Certains de nos événements seront également accessibles via le Pass Jeunes, dans le cadre de notre engagement en faveur d’un accès à la culture pour la jeunesse.

Une programmation qui invite à regarder « Ce qui vient », mais surtout à y prendre part : https://if-maroc.org/

L’institut français du Maroc remercie le Crédit du Maroc, partenaire officiel de la saison culturelle J-lioum, ce qui vient

Crédit du Maroc, mécène historique de l’art et la culture au Maroc, accompagne depuis plus d’une décennie l’Institut français du Maroc en tant que partenaire officiel de la programmation culturelle et joue un rôle crucial dans le soutien et l’essor de la scène culturelle. A travers ce partenariat, Crédit du Maroc démontre son attachement à la valorisation des talents émergents et confirmés, et illustre son engagement à long terme en faveur du rayonnement des arts et de la culture dans le paysage culturel marocain.