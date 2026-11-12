Ligue des Nations: la France privée de Mbappé face à l’Italie

Le capitaine de la sélection française de football Kylian Mbappé ne disputera pas le match contre l’Italie, jeudi soir pour le compte de la 5e journée de Ligue des nations, en raison d’une gêne aux ischios, rapportent les médias.

Après Pierre Kalulu, Marcus Thuram et Aurélien Tchouaméni, c’est au tour de l’attaquant du Real Madrid d’être confronté à une alerte musculaire en plein rassemblement de l’équipe nationale, précise-t-on de même source.

Mbappé n’a pas participé à l’entraînement collectif mercredi et est resté « en soins » pour un éventuel retour à la compétition dimanche soir face l’équipe de Turquie, explique L’Equipe citant le staff technique des Bleus.

L’attaquant français effectue son retour en équipe nationale à l’occasion de la trêve après avoir manqué les trois dernières rencontres des Tricolores sur blessure. Il a été l’auteur du but de la victoire lors du premier match de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur, le 25 septembre en Turquie (1-0) en ligue des nations, avant de quitter le terrain en raison de douleurs au genou.

Pour pallier l’incertitude autour de Kylian Mbappé, Zidane a convoqué ce mercredi le jeune attaquant du PSG Senny Mayulu, qui devra participer aux deux matches programmés jeudi à San Siro face à l’Italie puis dimanche soir à Bordeaux face à la Turquie.

S.L.