Niger-Maroc à Rabat: ouverture de la billetterie ce jeudi

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La billetterie du match entre le Maroc et le Niger, prévu mardi 17 novembre à 20h00 au Stade Moulay Abdellah de Rabat, ouvre ce jeudi 12 novembre à midi. Les supporters pourront acheter leurs places exclusivement sur la plateforme Webook ou via son application officielle.

Les prix sont fixés à 100 dirhams en catégorie 3, 200 dirhams en catégorie 2 et 300 dirhams en catégorie 1. Pour les espaces premium, il faudra compter 1.000 dirhams pour le salon d’hospitalité, 1.500 dirhams pour la tribune VIP et 2.000 dirhams pour la tribune VVIP. Le tarif des Skybox est fixé à 20.000 dirhams.

Les détenteurs de billets des catégories 1, 2 et 3 recevront leurs titres d’accès directement sur l’application Webook et pourront les présenter à l’entrée du stade.

Pour les espaces d’hospitalité, les tribunes VIP et VVIP ainsi que les Skybox, des points de retrait des pass de stationnement seront mis en place. Leurs emplacements seront annoncés ultérieurement.

Le comité d’organisation rappelle que chaque spectateur doit disposer d’un billet, y compris les enfants accompagnant leurs parents. Il invite également le public à respecter les consignes d’accès et les numéros de sièges mentionnés sur les billets, sous peine de s’exposer aux mesures légales en vigueur.

H.M.