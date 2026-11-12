Elim. CAN 2027: tout ce qu’il faut savoir avant le match Maroc-Niger

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc se présente à la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027), vendredi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, avec l’ambition de conforter sa position de leader du groupe A et de poursuivre son parcours sans faute.

Après deux journées, les Lions de l’Atlas occupent la première place avec six points, à la faveur de deux victoires face au Gabon (2-0) et au Lesotho (2-0). Cette entame réussie leur permet d’aborder cette confrontation avec un avantage comptable et une certaine marge de confiance, mais également avec la responsabilité de confirmer leur statut devant leur public.

Face au Niger, la sélection marocaine sera appelée à conjuguer efficacité offensive, maîtrise collective et rigueur défensive. L’enjeu ne se limite pas à engranger trois nouveaux points : il s’agit aussi de consolider les automatismes et de maintenir une dynamique positive dans une compétition où chaque résultat peut peser dans la course à la qualification.

Le Niger, troisième avec trois points, aborde cette rencontre dans une situation plus contrastée. Après avoir battu le Lesotho (2-1), le Mena s’est incliné devant le Gabon (0-2), révélant certaines difficultés à maintenir sa compétitivité face à des adversaires de calibre supérieur.

Dirigée par le technicien Nabil Neghiz, la sélection nigérienne se présente avec un effectif de 25 joueurs, largement composé d’éléments évoluant dans le championnat local. Neuf joueurs sont issus de clubs nigériens, tandis que l’équipe compte également des internationaux évoluant en Europe, en Asie et dans d’autres championnats africains.

Malgré un statut moins favorable sur le papier, le Niger dispose de quelques arguments pour compliquer la tâche des Marocains. La présence de joueurs expérimentés, à l’image de Tidjani Amadou Moutari, Daniel Sosah ou Ali Mohamed, pourrait lui permettre de miser sur la discipline tactique, la densité dans l’entrejeu et les transitions rapides pour exploiter les éventuels espaces laissés par les locaux.

L’absence d’un stade homologué au Niger, qui contraint le Mena à disputer ses deux rencontres contre les Lions de l’Atlas sur le sol marocain, constitue également un élément particulier de cette double confrontation. Privés de leur environnement habituel, les Nigériens devront faire preuve de caractère et de concentration pour résister à la pression du public casablancais.

Pour les Lions de l’Atlas, la principale difficulté consistera à éviter tout excès de confiance et à imposer rapidement leur rythme. La capacité à déstabiliser un bloc adverse probablement regroupé, la justesse dans les derniers gestes et l’exploitation des couloirs seront autant de facteurs susceptibles de faire la différence.

Au-delà de la confrontation de vendredi, ce rendez-vous revêt une importance particulière puisqu’il sera suivi d’une seconde opposition entre les deux sélections, mardi 17 novembre à Rabat, pour le compte de la quatrième journée.

Avec six points au compteur, le Maroc a l’occasion de consolider son avance et de se rapprocher davantage de la qualification. Le Niger, de son côté, cherchera à déjouer les pronostics et à relancer ses ambitions dans un groupe où la lutte pour la deuxième place reste ouverte.

S.L.