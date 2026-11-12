Coupures d’électricité à Casablanca: retour sur une soirée noire (PHOTOS)

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Des quartiers privés d’électricité, des connexions Internet interrompues et des carrefours sans feux de signalisation : les intempéries de mercredi soir ont fortement perturbé Casablanca. Face à ces difficultés, des habitants ont exprimé leur colère et réclamé une communication plus rapide des autorités et des opérateurs concernés.

Les coupures ont touché notamment le centre-ville, le Maârif, Al Fida, Aïn Chock, Ben M’sik, Sbata, Sidi Othmane et Hay Hassani. Bouskoura, Ouled Azzouz et Dar Bouazza, dans la province de Nouaceur, ont également été affectées. Selon des témoignages d’habitants, certains secteurs sont restés sans courant ni connexion Internet pendant plus de cinq heures.

La panne a aussi compliqué les déplacements. À plusieurs intersections, l’arrêt des feux de signalisation a désorganisé la circulation, nécessitant l’intervention de policiers pour réguler le trafic et sécuriser les principaux axes.

Cette soirée a également été endeuillée par la mort d’un jeune homme de 25 ans, tué dans l’effondrement du mur d’un établissement scolaire à Salmia. Une autre personne, grièvement blessée, a été transportée à l’hôpital.

Dans un communiqué, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) précise que l’incident s’est produit à 16h55, lors du passage de la tempête «Charles». Les vents violents, accompagnés d’orages, ont affecté quatre lignes électriques indépendantes de 225 kilovolts, assurant l’alimentation principale et de secours des postes d’Ouled Haddou et de Dar Bouazza.

L’ONEE qualifie cet incident d’«exceptionnel et rare», en raison de son ampleur et du fait que plusieurs lignes, censées garantir la continuité de l’alimentation en cas de défaillance, ont été touchées au même moment.

Une cellule de crise a été activée dès la survenue de la panne et les équipes techniques ont été mobilisées pour rétablir le courant. La remise en service a commencé progressivement à 18h23, avant le rétablissement complet de l’alimentation de l’ensemble des postes concernés à 20h54, indique le communiqué.

De son côté, la maire de Casablanca, Nabila Rmili, a présenté ses excuses aux habitants pour cette interruption soudaine. Elle a reconnu les difficultés occasionnées aux familles et aux professionnels, ainsi que le mécontentement suscité par la situation. Au moment de sa prise de parole, elle indiquait que les interventions se poursuivaient pour rétablir le courant dans les quartiers encore touchés.

Au-delà du rétablissement du service, les habitants attendent des précisions sur l’ampleur de l’incident, les délais d’intervention et la capacité du réseau à résister aux épisodes météorologiques violents. Les communications publiées expliquent l’origine technique de la panne, sans établir à ce stade une éventuelle responsabilité dans sa survenue ou sa durée.

N.M.