La France est le « pays le moins raciste au monde », selon Marine Le Pen

La candidate du Rassemblement national (RN, extrême droite) à la présidentielle Marine Le Pen estime qu’il « n’y a pas de discriminations en France » et que la France est « le pays le moins raciste au monde », dans un entretien au média américain CBS, des propos qui ont fait vivement réagir à gauche.

Dans cet entretien diffusé dimanche pour l’émission « 60 minutes », la candidate donnée comme favorite par les sondages explique que l’immigration a déstabilisé la société française et que le taux de chômage des étrangers est deux fois plus élevé que celui des Français.

Alors que le journaliste lui fait remarquer que ce niveau de chômage est peut-être aussi lié à de la discrimination, la candidate répond : « Non, ça n’existe pas (…) Non, il n’y a pas de discriminations en France ».

Dans la dernière enquête sur le sujet du Défenseur des droits, autorité indépendante chargée de lutter contre les discriminations, réalisée en 2024 et publiée en décembre 2025, il est pourtant écrit que « l’origine perçue constitue le principal facteur d’exposition aux discriminations dans la recherche d’emploi ».

De nombreuses autres études ou des campagnes de testing ont mis en évidence des discriminations dans la recherche d’un logement ou la surexposition aux contrôles d’identité.

Par ailleurs, Marine Le Pen affirme également que « la France est le pays le moins raciste au monde », selon la traduction faite par CBS, sans citer d’étude comparative.

« L’autopersuasion ça fait des miracles. Marine Le Pen est dans le déni », a réagi le maire socialiste de Saint-Ouen (nord de Paris) Karim Bouamrane sur Sud Radio.

Selon lui, Marine Le Pen « feint » de nier « cette discrimination endémique » parce qu’elle veut « l’entretenir » et ne pas être interrogée « sur ce qu’elle ferait pour lutter contre ».

« Notre pays vient d’être frappé par un terrible attentat raciste. Un homme est mort. Mais Marine Le Pen va expliquer tranquillement à la télévision américaine qu’il n’y a pas de discrimination en France et que la France est le pays avec le moins de racisme au monde (…), s’est indigné sur X Manuel Bompard, le coordinateur de La France insoumise (LFI, gauche radicale).

L’auteur de l’attentat qui a fait un mort et sept blessés le 23 octobre en région parisienne a reconnu avoir ciblé des personnes musulmanes, africaines ou nord-africaines et avoir choisi la ville de Trappes, à ses yeux « un repaire d’islamistes », selon la justice.

Il a été inculpé et écroué. Cette attaque terroriste a créé une onde de choc en France et enflammé le débat politique.

« Il est évident qu’il y a dans notre pays ce qu’on appelle un racisme systémique », a réagi François Ruffin, candidat de gauche à la présidentielle sur la chaîne LCI.

« La France pratique beaucoup plus de contrôles d’identité que les pays qui nous entourent et ce sont des contrôles qui sont beaucoup plus ciblés sur les personnes racisées », a-t-il notamment fait valoir.

Alors que le journaliste explique à Mme Le Pen avoir entendu dans les manifestations lycéennes et étudiantes une crainte de l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir et lui demande « si elle est fasciste », elle répond « absolument pas ».

« Nous soutenons le pluralisme politique, il n’y a pas d’éléments de fascisme dans notre programme politique », affirme-t-elle.

S.L.