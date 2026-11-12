Benguerir: Al Moutmir réunit les acteurs des filières animales autour de l’entrepreneuriat

La production animale offre de réelles perspectives d’entrepreneuriat et de création de valeur pour les jeunes. Au-delà des activités d’élevage, les filières animales ouvrent des opportunités dans de nombreux domaines : alimentation animale, amélioration des pratiques d’élevage, services vétérinaires, transformation, valorisation des productions, commercialisation et développement de solutions innovantes. Faire de ce secteur un choix professionnel attractif pour les nouvelles générations suppose toutefois de dépasser les modèles traditionnels et de favoriser l’émergence d’activités plus professionnelles, productives, compétitives et économiquement viables. L’enjeu est de permettre aux jeunes de ne pas être uniquement les futurs éleveurs, mais de devenir des entrepreneurs, des innovateurs et des acteurs à part entière du développement des filières animales.

La CoP Animal Productions : révéler les opportunités et accompagner les ambitions entrepreneuriales

La troisième édition de la Communauté de pratique Animal Productions, organisée par Al Moutmir le 28 octobre 2026 à Benguerir, a réuni une soixantaine de participants autour du thème de l’entrepreneuriat des jeunes dans les productions animales. Cette rencontre a placé les aspirations des jeunes, leurs initiatives et leurs perspectives d’investissement au cœur des échanges. Elle a permis de mettre en lumière les opportunités offertes par le secteur, tout en abordant les questions concrètes qui jalonnent le parcours entrepreneurial : comment identifier une opportunité et construire son projet ? Quels modèles d’activité privilégier ? Comment accéder aux compétences, aux ressources, aux services et aux financements nécessaires ? Comment s’organiser collectivement pour mutualiser les moyens et renforcer la viabilité des initiatives ?

Les échanges ont notamment souligné que l’attractivité des productions animales repose sur la capacité à accompagner les jeunes dans la construction de véritables projets économiques. Cela implique de renforcer leurs compétences techniques et entrepreneuriales, de promouvoir des modèles d’installation adaptés aux réalités des territoires, d’améliorer la maîtrise technico-économique des activités et de faciliter l’accès aux services et aux débouchés. Les coopératives et les organisations professionnelles constituent, à cet égard, des leviers importants pour mutualiser les investissements, faciliter l’accès aux équipements et aux services, organiser les activités et renforcer la valorisation des productions.

Une dynamique partenariale et écosystémique pour transformer les opportunités en réussite

La réussite entrepreneuriale des jeunes ne dépend pas uniquement de leur motivation ou de leurs compétences. Elle repose également sur la qualité de l’environnement dans lequel ils entreprennent. La diversité des besoins, depuis la formation et l’accompagnement technique jusqu’au financement, aux infrastructures, aux services et à l’accès aux marchés, appelle une mobilisation coordonnée de l’ensemble des acteurs de l’écosystème.

Institutions publiques, organismes de recherche et de formation, structures d’accompagnement entrepreneurial, acteurs financiers, organisations professionnelles, entreprises privées et professionnels des filières ont ainsi un rôle complémentaire à jouer. L’enjeu est de dépasser une logique d’interventions isolées pour construire de véritables parcours d’accompagnement intégrés, connectant les jeunes aux expertises, aux ressources et aux opportunités dont ils ont besoin à chaque étape de leur projet. Cette approche partenariale doit également favoriser l’émergence de solutions adaptées aux réalités territoriales et encourager les dynamiques collectives au sein des filières.

Dans cette perspective, la CoP Animal Productions portée ambitionne de constituer un espace de convergence entre les besoins du terrain, les connaissances, l’innovation et les acteurs économiques et institutionnels. À travers le partage d’expériences, l’apprentissage collectif et la mise en relation des parties prenantes, elle contribue à faire émerger des réponses concrètes aux défis des productions animales et à renforcer les complémentarités au sein de l’écosystème.

Faire des productions animales un secteur d’avenir pour les jeunes nécessite ainsi une ambition collective : révéler les opportunités, accompagner les initiatives et fédérer les compétences et les partenariats pour transformer le potentiel des filières en projets entrepreneuriaux viables, créateurs de valeur et durables pour les territoires.

Verbatims des participants

« Cette rencontre a été pour nous un véritable espace d’échange, d’apprentissage et de réflexion entrepreneuriale. À travers les ateliers et les discussions avec les experts et les autres éleveurs, nous avons découvert de nouvelles pistes pour développer nos activités laitières et les transformer en projets plus performants et rentables. Nous avons notamment échangé sur les indicateurs à suivre pour améliorer la production, mesurer la rentabilité et mieux piloter nos exploitations. Cette CoP nous a également permis d’explorer des opportunités de business et de partenariat, essentielles pour accompagner les jeunes éleveurs qui souhaitent faire évoluer leur activité et construire un véritable projet entrepreneurial. »

— Abdelhadi Mouktad, éleveur laitier à Sidi Bennour

« Grâce à cette rencontre, nous avons bénéficié de l’expertise des cadres et des spécialistes sur des questions essentielles comme l’amélioration génétique de nos troupeaux, l’optimisation de la production et la recherche d’un équilibre entre performance technique et rentabilité économique. Au-delà des conseils techniques, cette CoP constitue un véritable espace d’entrepreneuriat qui nous ouvre de nouvelles perspectives pour développer nos projets d’élevage. Les échanges nous ont permis de mieux comprendre comment structurer nos activités, saisir les opportunités offertes aux jeunes entrepreneurs et identifier les partenariats susceptibles de nous accompagner. C’est aussi une occasion de passer d’une logique de production à une véritable vision de business agricole, avec des objectifs clairs et des perspectives de croissance. »

Abdessamad Khayroun – Éleveur à Sidi El Yamani, Assilah