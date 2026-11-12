Chambre des représentants: deux séances plénières pour l’examen et le vote du PLF 2027

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Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des représentants tiendra, vendredi et samedi, des séances plénières consacrées à l’examen et au vote du Projet de loi des finances n°60.26 au titre de l’année budgétaire 2027 (PLF 2027).

Les travaux de ces séances débuteront vendredi à 09h30 par la présentation du rapport de la Commission des finances et du développement économique, suivie des interventions des groupes, du groupement parlementaire et des députés non affiliés dans le cadre de la discussion générale de la première partie du PLF, qui se poursuivra lors d’une deuxième séance plénière, à partir de 14h00, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Selon le programme annoncé, les séances plénières reprendront samedi à partir de 09h00 par la réponse du gouvernement aux interventions des groupes, du groupement parlementaire et des députés non affiliés, suivie du vote de la première partie du projet de loi de finances.

Il sera procédé, par la suite, au vote par les commissions permanentes des budgets sectoriels relevant de leurs compétences, avant la reprise des séances plénières consacrées à la discussion du projet de loi de finances.

Ces séances seront réservées à la discussion générale de la seconde partie du projet, à travers la présentation des rapports des commissions permanentes concernant l’examen des budgets sectoriels et les interventions des groupes, du groupement parlementaire et des députés non affiliés, avant le vote de la seconde partie, puis du projet de loi de finances au titre de l’année 2027 dans sa globalité.

S.L