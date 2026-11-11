Vents violents: coupures de courant dans plusieurs quartiers de Casablanca

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Plusieurs quartiers de Casablanca ont été touchés par des coupures d’électricité ce mercredi alors que de fortes rafales de vent balayent la ville depuis la mi-journée.

Selon les informations recueillies par Le Site info, l’ancienne médina, le quartier Al Inara, à Aïn Chock, Sidi Maarouf, Anfa, Hay Hassani et Anfa Sup figurent parmi les secteurs concernés. Les coupures ont dépassé une quarantaine de minutes.

Les perturbations ont également affecté les télécommunications. Des interruptions du réseau mobile et de la connexion Internet ont en effet été signalées dans d’autres quartiers de la métropole.

Rappelons que des pluies ou averses localement fortes avec risque de grêle et de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales sont attendues, de mercredi à jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Oscillant entre 80 et 110 mm, ces pluies ou averses localement fortes sont prévues, du mercredi à 12h00 au jeudi à 12h00, dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Tétouan, Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Ait Melloul et Chtouka-Ait Baha, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Ce même phénomène (40 à 80 mm) est également prévu, durant la même période, dans les provinces de Taounate, Larache, Sidi Kacem, Kénitra, Taza, Ouezzane et Taroudant.

Ces pluies ou averses, avec des cumuls de 20 à 40 mm, devraient également toucher les provinces de Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, M’diq-Fnideq, Driouch, Sefrou, Fès, Moulay Yacoub, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Khémisset, Sidi Slimane, Salé, Rabat, Skhirate-Témara, Mohammedia, Casablanca, Benslimane, Nouaceur, Médiouna, Berrechid, El Jadida, Settat, Sidi Bennour, Khouribga, Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Khénifra, Azilal, Safi, Youssoufia, Rehamna, El Kelaâ des Sraghna, Marrakech, Al Haouz, Chichaoua, Tiznit, Sidi Ifni, Guelmim, Tan-Tan et Tarfaya.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (90 à 100 km/h) avec chasse-poussières locales sont attendues, mercredi de 12h00 à 23h00, dans les provinces de Sidi Bennour, Safi, Chichaoua, Essaouira, Youssoufia, Tétouan, El Jadida, Al Haouz, Taza, Driouch, Al Hoceima, Tanger-Assilah et Chefchaouen.

Le même phénomène (80 à 90 km/h) est prévu, durant la même période, dans les provinces de Rehamna, Settat, El Kelaâ des Sraghna, Khouribga, Rabat, Berrechid, Benslimane, Guercif, Errachidia, Skhirate-Témara, Salé, Nouaceur, Mohammedia, Médiouna, Casablanca, Kénitra, Marrakech, M’diq-Fnideq, Larache, Fahs-Anjra, Sefrou, Ifrane, El Hajeb, Figuig et Khémisset, a conclu la même source.

H.M.