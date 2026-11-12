Maroc
Météo Maroc: Casablanca, Rabat, Tanger… Les hauteurs de pluies en 24h
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres, durant les dernières 24 heures, par la Direction générale de la météorologie :
Province d’Agadir-Idaoutanane
– Imouzzer 110
– Tikki 108
– Centre santé Idmine 105
– Imessouane 61
Province de Taroudante
– Eddir 77
– Tafraouten 63
– Tigouga 58
– Assadas 52
Province de Béni Mellal
– Zaouiat Chikh 50
Agadir-Massira 54
Taroudant 46
Beni-Mellal 28
Larache 25
Marrakech et Essaouira (aéroport) 20
Tanger, Rabat-Salé et Essaouira (port) 18
Tanger-port 16
Khouribga 15
Taza (aéroport), Kénitra et Fès-Saiss 14
Sidi-Slimane et Settat 13
Meknes 12
Nouaceur et Casablanca 07
Tiznit, Benguerir, Tit Mellil et Benslimane 06
Tétouan, Mohammedia et Midelt 05
Sidi-Ifni 04
Taourirt, Nador, Guelmime et El Hoceima 02.
S.L.
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