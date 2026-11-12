Maroc

Météo Maroc: Casablanca, Rabat, Tanger… Les hauteurs de pluies en 24h

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)12 novembre 2026 - 13:06
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres, durant les dernières 24 heures, par la Direction générale de la météorologie :

Province d’Agadir-Idaoutanane

– Imouzzer 110

– Tikki 108

– Centre santé Idmine 105

– Imessouane 61

Province de Taroudante

– Eddir 77

– Tafraouten 63

– Tigouga 58

– Assadas 52

Province de Béni Mellal

– Zaouiat Chikh 50

Agadir-Massira 54

Taroudant 46

Beni-Mellal 28

Larache 25

Marrakech et Essaouira (aéroport) 20

Tanger, Rabat-Salé et Essaouira (port) 18

Tanger-port 16

Khouribga 15

Taza (aéroport), Kénitra et Fès-Saiss 14

Sidi-Slimane et Settat 13

Meknes 12

Nouaceur et Casablanca 07

Tiznit, Benguerir, Tit Mellil et Benslimane 06

Tétouan, Mohammedia et Midelt 05

Sidi-Ifni 04

Taourirt, Nador, Guelmime et El Hoceima 02.

S.L.

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