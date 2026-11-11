Coupure d’électricité à Casablanca: voici les causes de l’incident (SRM)

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La Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat est sortie de son silence après les coupures d’électricité qui ont touché plusieurs quartiers de Casablanca, ce mercredi en fin d’après-midi.

Dans un communiqué, la société a apporté des précisions sur les causes de cet incident et assuré que ses équipes sont mobilisées pour rétablir l’alimentation électrique dans les meilleurs délais.

Selon la SRM, ces perturbations sont dues à un incident survenu à 16h48 au niveau des lignes à très haute tension (HTB) relevant du réseau national de transport d’électricité de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

La société explique que les fortes rafales de vent et les orages qui ont frappé la région sont à l’origine de cet incident, qui a provoqué l’interruption de l’alimentation électrique de plusieurs postes sources.

Ces coupures ont affecté de nombreux quartiers de la métropole, notamment le centre-ville, Maârif, El Fida, Aïn Chock, Ben M’sick, Sebata, Sidi Othmane et Hay Hassani. Plusieurs zones de la province de Nouaceur ont également été touchées, dont Bouskoura, Ouled Azzouz et Dar Bouazza.

Face à cette situation, la SRM Casablanca-Settat affirme avoir immédiatement activé son dispositif de gestion de crise et mobilisé ses équipes techniques, en coordination avec l’ONEE, afin d’engager les interventions nécessaires au rétablissement du service. Des manœuvres ont également été effectuées sur le réseau moyenne tension pour limiter les conséquences de l’incident et réduire les perturbations subies par les usagers.

Dans son communiqué, la société a tenu à présenter ses excuses aux habitants concernés par ces interruptions, tout en précisant que l’incident était indépendant de sa volonté. La SRM assure enfin que ses équipes restent pleinement mobilisées, en coordination avec l’ONEE, pour permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais, sans toutefois communiquer d’horaire précis pour le rétablissement complet de l’électricité.

H.M