APD Maroc appelle à renforcer la dynamique de progrès des provinces du Sud

À travers sa table ronde du 12 novembre 2026 à Casablanca, APD Maroc invite les dirigeants et les entreprises à renforcer la dynamique de progrès des provinces du Sud, lancée et soutenue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. L’enjeu est de prolonger cette ambition par l’investissement et de nouvelles perspectives de développement.

Le développement des provinces du Sud s’inscrit dans une vision de progrès portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Lancé à Laâyoune en 2015, le nouveau modèle de développement de ces territoires en traduit l’ambition, en articulant compétitivité économique, progrès social et renforcement des connexions avec le reste du Royaume et l’Afrique subsaharienne. Dans le prolongement de cette orientation, l’APD Maroc appelle à une mobilisation accrue des dirigeants.

Intitulée « De l’unité à la prospérité : Les provinces du Sud, territoires de croissance et d’intégration africaine et atlantique », la rencontre se tiendra à 9 h au Royal Hideaway Casablanca, à l’occasion du premier anniversaire de la Fête de l’Unité. Elle mettra en regard les évolutions diplomatiques de la question du Sahara et les perspectives économiques de ces territoires, ainsi que leur place dans le développement du Royaume.

Mobiliser les entreprises au service du progrès territorial

Renforcer cette dynamique implique de relier les perspectives du territoire aux projets des entreprises. Investir, développer des partenariats locaux ou former des équipes sont autant de façons d’y prendre part. Pour les dirigeants, l’enjeu est d’identifier les activités capables de créer une valeur durable, de soutenir l’emploi et de répondre aux besoins des populations.

L’ouverture africaine et atlantique donne à cette réflexion une portée plus large. Elle invite les entreprises à examiner les débouchés, les infrastructures et les partenariats susceptibles de soutenir leur développement. En réunissant des analyses complémentaires, la rencontre doit permettre de mieux apprécier ces perspectives et les conditions de leur concrétisation. L’appel de l’APD est ainsi de faire de l’initiative privée un appui à la dynamique de progrès engagée sous l’impulsion Royale.

Un panel de haut niveau aux expertises complémentaires

Le choix du panel associe analyse de fond et expérience de terrain, deux lectures essentielles pour apprécier les perspectives des provinces du Sud.

Mustapha Sehimi, professeur de droit et politologue, réunit les approches juridique et politique nécessaires à la lecture des enjeux institutionnels. Nisrine Iouzzi, directrice de l’aménagement du nouveau port Dakhla Atlantique, inscrit le débat dans la réalité d’un grand projet d’infrastructure. Hassan Hami, ancien ambassadeur du Maroc, apporte la perspective de la pratique diplomatique.

Mohammed Haitami, président-directeur général du Groupe Le Matin et observateur avisé des transformations multidimensionnelles que connaît le Royaume, notamment ses provinces du Sud, éclairera les perspectives économiques de ces provinces. Samir Bennis, analyste politique et cofondateur de Morocco World News, associe analyse politique et expérience de l’information. Hicham Alaoui, fondateur de Z&Y International, société active dans les solutions de sécurité, complète cet ensemble par son expertise en matière de sécurisation des sites et des investissements.

Les échanges seront modérés par Farida Jirari, directrice générale d’APD Maroc. Pour les dirigeants, la force de cette rencontre réside dans la possibilité de rapprocher les analyses du contexte et les réalités de l’action. La complémentarité du panel offre ainsi plusieurs points d’entrée pour comprendre comment les entreprises peuvent contribuer au progrès de ces territoires.

APD Maroc fait avancer la réflexion entre dirigeants

Créée en 2005 à l’initiative de dirigeants marocains, avec l’appui d’APD Espagne, l’Association pour le Progrès des Dirigeants Maroc s’est donné pour mission de contribuer au progrès des entreprises à travers celui de leurs dirigeants. Indépendante et à but non lucratif, elle réunit professionnels et experts autour des questions qui traversent la vie des organisations.

Selon les chiffres publiés sur son site, l’APD Maroc compte plus de 600 rencontres organisées et plus de 100 000 participations cumulées de cadres dirigeants depuis sa création, avec plus de 30 rendez-vous par an.

Ses conférences, tables rondes, séminaires et Business Lunchs offrent aux dirigeants un temps de recul sur leurs pratiques. Un échange avec un pair, l’expérience d’un autre secteur ou une analyse d’expert peuvent éclairer autrement une décision. L’APD organise ces rencontres pour nourrir le jugement de chacun et ouvrir la réflexion au-delà du quotidien de son entreprise.

Cette démarche se prolonge avec APD Academy, qui propose des séminaires et des programmes adaptés aux besoins des entreprises. Négociation, prise de parole, management ou usages de l’intelligence artificielle : les sujets abordés répondent aux responsabilités des dirigeants et de leurs équipes. Études de cas, ateliers et mises en situation relient les apprentissages à la pratique.

Le rendez-vous du 12 novembre donne à cette mission une expression concrète. APD Maroc appelle les dirigeants à renforcer, par leur réflexion et leurs initiatives, la dynamique de progrès des provinces du Sud lancée et soutenue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Une invitation à inscrire les projets d’entreprise dans une ambition de prospérité partagée.