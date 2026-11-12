Ouverture: la Bourse de Casablanca démarre en bonne mine ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en bonne mine jeudi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,53% à 17.522,19 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,82% à 1.288,83 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,52% à 1.328,45 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, s’adjugeait 0,34% à 1.660,36 pts.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,01%.

S.L.