Le Forum International des TPE-FITPE pose ses valises à Tanger

Après une première escale réussie à Casablanca, le Forum International des Très Petites et Moyennes Entreprises (FITPE) poursuit son déploiement territorial et s’installe à Tanger, en partenariat avec la CCIS Tanger – Tétouan – Al Hoceima et le CRI Tanger – Tétouan – Al Hoceima.

Placée sous le thème «TPME 2030 : Fiscalité, Digital & Financement au service de la compétitivité», cette escale se tient dans un contexte national marqué par le déploiement du Plan stratégique ORBIT 2030 de Maroc PME et du PACTE TPME, lancé en avril 2026. Elle ambitionne d’apporter aux entreprises de la région des réponses concrètes, adaptées à leurs réalités sectorielles.

Une région au potentiel exceptionnel, mais aux défis spécifiques.

La région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma est un moteur économique du Royaume. Avec 4,03 millions d’habitants et une contribution de 10,6 % au PIB national, elle se positionne comme la troisième région économique du pays. Son tissu productif est dominé par l’industrie manufacturière, qui concentre 52,4 % du chiffre d’affaires régional et 77 % des exportations.

Les TPME y jouent un rôle central : elles représentent près de 90 % du tissu productif et emploient 72 % des salariés déclarés à la CNSS. Pourtant, ces entreprises font face à des contraintes spécifiques : intégration dans des chaînes de valeur exigeantes (automobile, aéronautique, textile), exposition aux normes européennes, et besoin accru d’accompagnement pour franchir les paliers de croissance.

Trois ateliers pour des réponses concrètes

Le programme de cette escale s’articule autour de trois temps forts, animés par les acteurs clés de l’écosystème :

Fiscalité à l’ère du numérique – Animé par la Direction Générale des Impôts (DGI), cet atelier éclairera les entreprises sur la facturation électronique, dont le déploiement progressif débutera en 2026 pour les grandes entreprises avant de s’étendre aux TPME en 2027 et 2028. Un point d’attention particulier sera porté sur les Zones d’Accélération Industrielle (ZAI) de la région (Tanger Free Zone, Tanger Automotive City) et leur régime fiscal attractif. Digital & IA – Avec des experts en transformation digitale, les participants découvriront des outils concrets pour automatiser leur gestion, gagner en productivité et améliorer leur compétitivité. Financement & Garantie – Tamwilcom et la Fondation Création d’Entreprises du Groupe Banque Populaire présenteront les dispositifs accessibles aux TPME. Tamwilcom a mobilisé 23,9 milliards de dirhams de financements au premier semestre 2026, dont 20 milliards via la garantie, avec plus de 20000 crédits garantis à travers Damane Express.

Un forum de proximité depuis 2013

Créé en 2013 par Attitudes Conseil, le FITPE est le premier événement marocain dédié exclusivement aux TPME. Ses six premières éditions ont permis de sensibiliser et d’accompagner plus de 4 000 entrepreneurs à travers le Royaume.

« Les TPME ne manquent ni de talent ni d’audace. Elles ont besoin d’une information claire, accessible et d’un accompagnement concret pour saisir les opportunités qui s’offrent à elles », souligne Amal Cherif Haouat, Présidente Fondatrice du FITPE.

Informations pratiques

Date : Jeudi 26 novembre 2026, à 14h00

Lieu : CCIS Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

Inscription : https://fitpe.ma/#inscription

Programme : https://fitpe.ma/programme/fr.pdf