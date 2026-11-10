Mouvement lycéen en France: plus de 200 blessés parmi les enseignants

Quelque 240 personnels de l’Education nationale ont été blessés depuis le début du mouvement lycéen à la mi-septembre, a fait savoir mardi le gouvernement, son porte-parole par intérim Mathieu Lefèvre appelant les organisations lycéennes au « dialogue » après leur départ lundi d’une réunion sur Parcoursup.

« Le chiffre est à date de 240 personnels de l’Éducation nationale blessés » depuis le début du mouvement lycéen, a précisé à l’AFP le porte-parolat. Et non pas « près de 300 » comme évoqué auparavant.

« Ces violences, elles sont absolument inacceptables », et « l’ensemble des forces politiques doit appeler à l’apaisement, au dialogue », a déclaré au compte-rendu à la presse du Conseil des ministres Mathieu Lefèvre. Il remplace temporairement au porte-parolat Maud Bregeon, partie en congé maternité.

Le ministère de l’Éducation nationale faisait état jusqu’à présent de plus de 200 personnels de l’Éducation nationale blessés.

Alors qu’une nouvelle journée de mobilisation a lieu ce mardi, à l’appel d’organisations lycéennes, étudiantes et d’enseignants, « il y a un petit peu plus de 1% seulement des lycées qui sont perturbés », a rapporté Mathieu Lefèvre.

« Le droit de manifester, le droit d’exprimer une opinion, ça ne doit pas être le droit de bloquer, c’est illégal de bloquer un lycée », a-t-il souligné, en invitant « ceux qui préemptent un droit de blocage » à ne « pas empiéter sur la liberté d’enseigner et la liberté d’apprendre pour l’ensemble des étudiants et des lycéens ».

Après le départ lundi soir de plusieurs organisations lycéennes et étudiantes ainsi que de l’intersyndicale de l’éducation de la première réunion du comité de réforme du système d’orientation Parcoursup, qui dénonçaient notamment la présence de représentants de l’extrême droite et du patronat, Lefèvre a appelé « l’ensemble des parties prenantes au dialogue pour construire ces réformes ».

« Refuser, par exemple, de venir parce qu’il y a des représentants du Medef, ça ne me semble pas une bonne solution pour essayer de faire progresser ses revendications », a-t-il estimé.

Le porte-parole a assuré que « tous les efforts du gouvernement seront tendus pour que l’ensemble des organisations puissent être autour de la table et qu’on puisse délibérer, travailler avec elles ».