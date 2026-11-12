Maroc-Niger: Neil El Aynaoui forfait, Samir El Mourabet appelé

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Neil El Aynaoui ne participera pas aux prochaines rencontres des Lions de l’Atlas face au Niger. Arrivé au rassemblement avec une gêne à la cheville, le milieu de terrain a été libéré pour poursuivre sa récupération, a annoncé la Fédération royale marocaine de football.

Le joueur a fait l’objet d’une évaluation approfondie par le staff médical de la sélection, complétée par des examens mardi. Ceux-ci ont conduit à estimer qu’il ne pourrait pas aborder les deux matchs dans des conditions physiques optimales.

Son départ a été décidé en concertation avec lui et son club, précise la FRMF. Pour compenser cette absence, Mohamed Ouahbi a convoqué Samir El Mourabet, appelé à rejoindre le groupe.

La préparation se poursuit pour les autres joueurs. Après les deux séances programmées mercredi au Complexe Mohammed VI de football, les Lions de l’Atlas s’entraîneront ce jeudi à 18h00 au Complexe Mohammed V de Casablanca, à la veille de leur première confrontation face au Niger.

H.M.