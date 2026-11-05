Barça: Raphinha prolonge son bail

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant international brésilien Raphinha a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2030, a annoncé jeudi le club catalan, champion en titre de Liga.

Initialement sous contrat jusqu’en 2028, le capitaine du club catalan âgé de 29 ans « continuera à diriger notre projet jusqu’en 2030 », a indiqué le Barça dans un communiqué.

Raphinha avait exprimé en septembre dernier son souhait de poursuivre sa carrière au sein du club, avec lequel un accord a été trouvé, selon le directeur sportif Deco.

Arrivé à Barcelone en 2022, Raphinha réalise un excellent début de saison, avec 19 buts et trois passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues, soit le meilleur bilan décisif en Europe.

Repositionné en avant-centre après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres, le Brésilien s’est imposé comme l’un des principaux atouts offensifs de l’équipe dirigée par l’entraîneur allemand Hansi Flick.

Promu capitaine cette saison, le joueur brésilien a également assumé un rôle majeur dans la conquête des deux derniers titres consécutifs du FC Barcelone en Liga, en 2025 et 2026.

S.L