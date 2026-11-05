Casablanca: six personnes arrêtées pour des vols à l’intérieur de voitures

Une opération menée par les éléments de la police judiciaire de la zone de sûreté d’Anfa, à Casablanca, a permis l’interpellation de six personnes, dont deux femmes, soupçonnées d’être impliquées dans plusieurs vols commis à l’intérieur de véhicules.

Les arrestations ont eu lieu dans la matinée de ce jeudi 5 novembre, à la suite d’investigations ouvertes par les services de police après l’enregistrement d’une série de vols visant des voitures dans la capitale économique.

Les investigations techniques et les recherches de terrain ont permis aux enquêteurs d’identifier les suspects, avant de procéder à leur arrestation dans différents endroits de Casablanca.

L’opération de fouille menée dans le cadre de cette affaire a également permis la saisie d’une montre-bracelet provenant de l’un des vols signalés. Les policiers ont par ailleurs mis la main sur une voiture légère qui aurait été utilisée pour faciliter les activités criminelles des mis en cause.

Les six suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire, d’identifier l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés et de vérifier leur éventuelle implication dans d’autres vols commis selon le même mode opératoire.