La Bourse de Casablanca finit sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note positive jeudi, son indice principal, le MASI, gagnant 3,33% à 17.317,91 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 3,44% à 1.264,07 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 3,01% à 1.324,58 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a avancé de 2,88% à 1.623,71 pts.