Espagne: décès d’un joueur du CD Tenerife à la suite d’un choc en plein match (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant du CD Tenerife espagnol, Jesus de Miguel, a succombé mardi matin à ses blessures consécutives à une violente collision survenue lors d’une rencontre du championnat espagnol de deuxième division, a annoncé son club.

Âgé de 30 ans, le joueur s’est éteint à l’hôpital universitaire des Canaries, où il avait été admis d’urgence après avoir été victime d’un arrêt cardiorespiratoire sur l’aire de jeu, suite à un violent impact aérien avec le gardien de but du FC Andorre dans les arrêts de jeu de la rencontre.

Selon la direction du CD Tenerife, l’état de santé du défunt, initialement qualifié de grave mais stationnaire par le corps médical, a connu une « détérioration neurologique fatale » quelques heures après son hospitalisation.

Dans un communiqué, l’équipe a fait part de sa profonde affliction et adressé ses sincères condoléances à la famille éplorée du footballeur ainsi qu’à l’ensemble de la communauté sportive espagnole.