FIFA: qui est Kozo Tashima, le Japonais qui veut défier Infantino?

Kozo Tashima, président d’honneur de la Fédération japonaise de football (JFA), a déclaré jeudi qu’il se présenterait contre Gianni Infantino lors de l’élection présidentielle de la FIFA en mars.

Tashima est la deuxième personne à déclarer qu’il défiera Infantino, après l’ancien défenseur suisse de Tottenham Ramon Vega.

« Avec le plein soutien de la JFA, j’ai décidé de déclarer ma candidature à l’élection présidentielle de la FIFA », a déclaré dans un communiqué Tashima, 68 ans, qui a siégé au Conseil de la FIFA.

« Je crois qu’il est important que la sincérité, l’intégrité et les normes éthiques élevées que le football japonais valorise et a bâties depuis longtemps soient clairement communiquées à la communauté mondiale du football », a-t-il dit.

Il souhaite « partager ces principes avec le monde et contribuer à un avenir meilleur pour le football ».

Tashima, qui a été président de la JFA de 2016 à 2024, veut s’appuyer sur « l’expérience acquise au fil des ans ».

« Je relèverai ce défi avec une ferme détermination afin de pouvoir contribuer à la poursuite du développement du football mondial. »

La date limite pour que les candidats se déclarent pour l’élection est le 18 novembre.

A la tête de l’instance dirigeante mondiale du foot depuis 2016, l’Italo-Suisse Gianni Infantino, 56 ans, reste le grand favori de l’élection qui se déroulera lors du congrès de la Fifa le 18 mars 2027 à Rabat, et ce malgré les critiques qu’il subit depuis l’annonce d’un projet avorté de création d’une société commerciale ouverte à des investisseurs privés.

Mais Infantino est désormais en position de force pour assurer sa réélection après que la Confédération asiatique de football a apporté son soutien à l’homme de 56 ans le mois dernier.

Infantino avait précédemment déclaré qu’il avait le soutien de la « très, très grande majorité » des associations membres, et avait rejeté les appels à son départ.