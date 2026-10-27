Kylian Mbappé s’excuse après des propos jugés offensants en Chine

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La superstar française Kylian Mbappé a présenté « ses excuses » et s’est dit « sincèrement désolé » après avoir fait face à une levée de boucliers et l’annulation de contrats publicitaires en Chine à la suite de la diffusion en ligne d’une vidéo dans laquelle il semble plaisanter à propos de l’ancien dirigeant historique Mao Zedong.

Trois compagnies qui utilisaient le nom et l’image de la vedette, les géants Dongpeng (boissons) et Mengniu (produits laitiers) et le fabricant de fromages Milkground, ont annoncé mardi dans des termes similaires la rupture avec effet immédiat de leur coopération avec lui. Elles revendiquent une « tolérance zéro » pour les actes et les paroles « qui heurtent les sentiments nationaux ».

En cause : la propagation d’une vidéo dans laquelle l’attaquant du Real Madrid devise sur les mèmes dont il fait l’objet.

Il y dit que « celui où (il a) le plus rigolé » est un mème l’associant à ce qu’il croit être un « dictateur chinois », apparente référence à des détournements qui plaquent son visage sur des images emblématiques de Mao Zedong. Il ajoute beaucoup l’utiliser en ligne avec ses amis.

Elle paraît extraite du podcast « The Bridge » d’Aurélien Tchouaméni, son coéquipier au Real et en équipe de France.

Ce mème est un exemple parmi d’autres de montages entre les traits du capitaine des Bleus et diverses figures historiques, souvent autoritaires, pour moquer ou critiquer l’ascendant qu’il exercerait dans le vestiaire. Au point que certains le surnomment « Mobut' », par référence à l’ancien dirigeant du Zaïre Mobutu Sese Seko.

En Chine, il est plus affectueusement surnommé « Guigui » (« tortue ») en raison de son apparition dans un autre mème ancien autour des Tortues Ninja.

Mais le dernier montage controversé touche à un personnage central de l’histoire chinoise, toujours décrit officiellement comme un héros malgré des chapitres très sombres et les millions de morts auxquels des historiens associent son exercice du pouvoir.

Devant le tollé suscité en Chine par sa petite phrase, le buteur français a rapidement fait amende honorable mardi.

« Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont heurtés. Ce n’était absolument pas mon intention. J’ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé », a déclaré mardi le capitaine des Bleus dans un communiqué, écrit en français, anglais et mandarin et transmis à l’AFP.

La Ligue espagnole de football a de son côté déploré « profondément l’offense que les récents commentaires de Kylian Mbappé ont causée parmi les supporters chinois », présentant également ses « excuses ».

Interdit de publier

La vidéo a en effet provoqué sur les réseaux sociaux des réactions reflétant la sensibilité du sujet.

« Les boissons Dongpeng mettent fin à la collaboration avec Mbappé » est devenu le sujet le plus discuté sur le réseau social Weibo, avec 430 millions de vues.

Selon le média en ligne The Paper, citant des sources au sein de la télévision d’Etat, le réseau de chaînes public CCTV a décidé de suspendre la diffusion de tous les matches de la Liga et de tous ceux impliquant Kylian Mbappé, ainsi que de supprimer toutes les publicités le mettant en scène.

L’AFP n’a pas pu confirmer indépendamment cette information.

Le ministère chinois des Affaires étrangères s’en est mêlé en jugeant naturel un « rejet commun » à tous les Chinois de propos qui les heurtent.

Kylian Mbappé est éminemment populaire en Chine où le football suscite un fort engouement malgré les piètres résultats de l’équipe nationale. Les exploits et la vie des grands du ballon rond y sont suivis de près.

Kylian Mbappé a un million d’abonnés sur Weibo et 1,1 million sur Xiaohongshu (aussi appelé « RedNote »), autre réseau social.

Des publicités utilisant son image et générées par intelligence artificielle ont été abondamment diffusées pendant la dernière Coupe du monde par les marques qui lui tournent désormais le dos.

Il est désormais empêché de publier sur Xiaohongshu « pour violation des règles de la communauté », indiquait mardi le compte associé à son nom sur le réseau social.

Le journal China Daily, contrôlé par le Parti communiste, a réclamé des excuses, indispensables marque de respect selon lui quand on prétend à un « statut mondial ». China Daily met en garde « l’un des sportifs les plus reconnaissables au monde » contre le risque d’une instrumentalisation politique.

La levée de boucliers observée en Chine intervient pour la star au lendemain de sa déconvenue au Ballon d’Or 2026, attribué à l’attaquant anglais Harry Kane.

Kylian Mbappé exprimait dans un récent entretien des sentiments partagés devant ces mèmes: il « y a une partie qui est drôle » et « une partie un peu moins drôle »: celle d’être assimilé à certaines personnalités historiques.

Avant lui, d’autres grands sportifs ont subi de vigoureux retours de bâton pour des propos sur le président Xi Jinping, Taïwan ou Hong Kong.

S.L.