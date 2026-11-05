Le MAS de Fès se sépare de son entraîneur

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maghreb de Fès (MAS) a annoncé, mardi soir, la résiliation à l’amiable de son contrat avec l’entraîneur portugais Rui Almeida, mettant ainsi fin à une collaboration dans un contexte de résultats en deçà des ambitions du club fassi, tenant du titre de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Dans un communiqué, le club a exprimé ses remerciements à Rui Almeida pour les efforts déployés durant son passage à la tête de l’équipe, lui souhaitant plein succès dans la suite de son parcours professionnel.

Cette décision intervient au lendemain de la défaite du MAS face au nouveau promu, le Wydad de Témara (0-1), dimanche dernier au stade Olympique de Rabat, pour le compte de la 6è journée du championnat national. Ce revers est la deuxième défaite des Jaune et Noir depuis le début de la saison, occupant la 7è place du classement avec 8 points.

Cette rupture, désormais officialisée, était dans l’air au regard de la dynamique sportive de l’équipe et des ambitions affichées par le club de la capitale spirituelle pour cette saison. Le MAS avait notamment misé sur un mercato estival de qualité, destiné à renforcer son effectif et à lui permettre de défendre son titre national, tout en ambitionnant un parcours honorable sur la scène continentale.

Sur le plan continental, le MAS, représentant du football marocain aux côtés de la Renaissance de Berkane (RSB) en Ligue des champions d’Afrique 2026-2027, a hérité d’un groupe particulièrement relevé à l’issue du tirage au sort de la phase de poules. Le club fassi a été versé dans le groupe D, aux côtés de Pyramids FC d’Égypte, d’Al Hilal du Soudan et du Horoya AC de Guinée.