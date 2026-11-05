Transporteurs : voici les détails du nouveau soutien exceptionnel

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement a décidé d’allouer une enveloppe budgétaire de 400 millions de dirhams dans le cadre du soutien exceptionnel direct destiné aux professionnels du secteur du transport routier de personnes et de marchandises, couvrant la période du 1er au 15 novembre, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement, Kayouh a indiqué que ce soutien s’inscrit dans le cadre des efforts visant à faire face aux fluctuations des prix, notamment dans le secteur du transport, et fait suite à la réunion présidée, mardi, par la Cheffe du gouvernement à ce sujet, dans l’objectif de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, de garantir l’équilibre au sein des marchés en matière d’approvisionnement et d’éviter un impact direct sur les prix.

Il a, de même, relevé que 200.000 véhicules bénéficieront de ce soutien exceptionnel, précisant que ce mécanisme sera indexé sur les prix affichés dans les stations-service au début de chaque mois, et que le gouvernement veillera, dans ce cadre, à réviser le montant du soutien et à accompagner les variations des cours des carburants.

Évoquant les répercussions des développements géostratégiques et le climat d’incertitude qui prévaut à l’échelle mondiale, Kayouh a fait observer que le Maroc, à l’instar des autres pays, fait face à ces aléas et turbulences internationales, notant que l’exécutif assume pleinement sa responsabilité afin de garantir la continuité de l’approvisionnement des citoyens en produits de consommation à des prix raisonnables.

S.L