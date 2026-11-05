Conseil de gouvernement: onze nominations à de hautes fonctions

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de la Justice, Fatima Zahra Chaaba a été nommée directrice de l’Institut national des greffes et des professions juridiques et judiciaires, indique un communiqué du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Porte-parole du gouvernement.

Concernant le Secrétariat général du gouvernement, il a été procédé à la nomination de Toufik Mediani, directeur de la Législation de la gouvernance, des droits et libertés et des législations spéciales, et de Mohamed El Yadini, directeur des Législations des infrastructures, des secteurs productifs et du développement durable.

Pour ce qui est du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique, Yassine Ahmimi a été nommé à la tête de la Direction des statistiques, des études, de la veille et de l’évaluation.

S’agissant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports – Département de la culture, Mme Hafida Khouyi, a été nommée directrice de l’Institut national supérieur de musique et des arts chorégraphiques, alors qu’au Département de la Jeunesse, Mohamed Chakkal a été nommé directeur de la Jeunesse.

Quant au ministère du Transport et de la Logistique, Safaa Raddaf a été nommée directrice de l’Aviation civile, tandis qu’au ministère de l’Économie, des Finances et de la Performance publique, Chafik Essalouh a été nommé à la tête de la Direction du contrôle et des enquêtes douanières à l’Administration des douanes et impôts indirects.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, El Houcine Haida a été nommé directeur de l’Agence urbaine de Skhirat-Témara et Hicham El Khorassani directeur de l’Agence urbaine de Rabat-Salé, alors que la nomination de Saïd Koubra, en tant que directeur de l’Agence urbaine d’Errachidia-Midelt, a été renouvelée.