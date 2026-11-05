Madiha Khayr fait sa première apparition depuis son départ du gouvernement

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Madiha Khayr a pris part, ce jeudi à Béni Mellal, au lancement des travaux d’aménagement de l’avenue du 20 Août. Il s’agit de la première apparition officielle de la députée de l’Istiqlal depuis qu’elle a été relevée de ses fonctions de ministre chargée de la Formation professionnelle au sein du gouvernement de Fatima Zahra El Mansouri.

L’ancienne ministre figurait dans la délégation qui accompagnait le wali de la région Béni Mellal-Khénifra. Plusieurs responsables locaux, élus et parlementaires ont également assisté au lancement des travaux.

Cette sortie intervient alors que des informations font état de démarches au sein de la direction de l’Istiqlal, conduite par Nizar Baraka, pour l’inciter à démissionner de la Chambre des représentants. Madiha Khayr a toutefois conservé son siège et a participé à cette cérémonie en sa qualité de députée

H.M