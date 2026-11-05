Maroc-Niger: la billetterie officiellement ouverte sur Webook

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Les supporters des Lions de l’Atlas peuvent désormais se procurer leurs billets pour la prochaine rencontre de la sélection nationale face au Niger. La vente des tickets a officiellement débuté ce jeudi 5 novembre à partir de midi, exclusivement sur la plateforme électronique Webook et son application officielle.

Cette rencontre, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2027), est programmée le vendredi 13 novembre 2026 à 20h00 au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Pour assister à cette confrontation, les supporters peuvent choisir parmi six catégories de billets, avec des tarifs allant de 100 à 2.000 dirhams. La catégorie 3 est proposée à 100 DH, la catégorie 2 à 200 DH et la catégorie 1 à 300 DH. Les places Premium sont, quant à elles, commercialisées à 500 DH, tandis que les tribunes VIP et VVIP sont respectivement accessibles à 1.500 et 2.000 DH.

Le comité d’organisation précise que chaque billet donne droit à une place numérotée dans le stade. Les tickets seront transmis sous format électronique via l’application officielle Webook.

Les organisateurs rappellent également que le billet constitue l’unique moyen d’accès au stade, y compris pour les enfants accompagnant leurs parents. Chaque spectateur devra ainsi disposer de son propre billet.

À quelques jours de ce rendez-vous, les supporters sont invités à effectuer leurs achats uniquement à travers les canaux officiels de Webook et à respecter les consignes organisationnelles en vigueur.