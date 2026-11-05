U23: Jamel Aït Ben Idir convoque 25 joueurs pour les deux matchs face à l’Éthiopie

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 23 ans (U23), Jamel Aït Ben Idir , a dévoilé la liste des 25 joueurs convoqués pour prendre part aux deux rencontres face à l’Éthiopie, dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations U23.

Le match aller aura lieu le jeudi 12 novembre au stade de Dire Dawa, en Éthiopie, à partir de 13h00 GMT.

Quant au match retour, il se déroulera le mardi 17 novembre au stade Moulay El Hassan de Rabat, à partir de 15h30 GMT.

Ci-après la liste finale des joueurs retenus:

1- Adam Aznou

2- Adam Bakoune

3- Ismaël Baouf

4- Kaïs Houdoussi Barry

5- Chouaib Bellaarouch

6- Yanis Benchaouch

7- Amir Bouhamdi

8- Amine Boukamir

9- Sami Bouhoudane

10- Ilias Boumassoudi

11- Younes Elbahraoui

12- Houssam Essadak

13- Brahim Ghalidi

14- Ibrahim Gomis

15- Ilyes Housni

16- Yassine Khalifi

17- Hamza Koutoune

18- Reda Laalaoui

19- Youssef Lekhdim Enriquez

20- Abdelhamid Maali

21- Othmane Maamma

22- Ilyass Mahsoub

23- Mohamed Taha Majni

24- Saad El Haddad

25- Fouad Zahouani