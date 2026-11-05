U23: Jamel Aït Ben Idir convoque 25 joueurs pour les deux matchs face à l’Éthiopie
Le sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 23 ans (U23), Jamel Aït Ben Idir , a dévoilé la liste des 25 joueurs convoqués pour prendre part aux deux rencontres face à l’Éthiopie, dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations U23.
Le match aller aura lieu le jeudi 12 novembre au stade de Dire Dawa, en Éthiopie, à partir de 13h00 GMT.
Quant au match retour, il se déroulera le mardi 17 novembre au stade Moulay El Hassan de Rabat, à partir de 15h30 GMT.
Ci-après la liste finale des joueurs retenus:
1- Adam Aznou
2- Adam Bakoune
3- Ismaël Baouf
4- Kaïs Houdoussi Barry
5- Chouaib Bellaarouch
6- Yanis Benchaouch
7- Amir Bouhamdi
8- Amine Boukamir
9- Sami Bouhoudane
10- Ilias Boumassoudi
11- Younes Elbahraoui
12- Houssam Essadak
13- Brahim Ghalidi
14- Ibrahim Gomis
15- Ilyes Housni
16- Yassine Khalifi
17- Hamza Koutoune
18- Reda Laalaoui
19- Youssef Lekhdim Enriquez
20- Abdelhamid Maali
21- Othmane Maamma
22- Ilyass Mahsoub
23- Mohamed Taha Majni
24- Saad El Haddad
25- Fouad Zahouani